El príncipe Guillermo recibe un mensaje urgente antes de mudarse a Forest Lodge

El príncipe Guillermo y su mujer acaban de recibir un inesperado e incómodo mensaje por parte de sus nuevos vecinos. Palabras que han salido a la luz meses antes de su sonada mudanza a Forest Lodge.

No hay ninguna duda de que los príncipes de Gales están atravesando un proceso que pocas parejas consiguen llevar con calma: una mudanza cargada de polémicas y rumores. Y es que la millonaria reforma que están llevando a cabo en su nuevo hogar ha acabado convirtiéndose en un conflicto que ha puesto en un aprieto a la Corona británica.

| Europa Press

Tal y como ha trascendido, el príncipe Guillermo y toda su familia tienen previsto abandonar en los próximos meses Adelaide Cottage, su hogar desde 2022, para instalarse en Forest Lodge. Una imponente mansión de estilo georgiano que cuenta con ocho habitaciones, salones de lujo y jardines de ensueño.

Según fuentes cercanas, dicha elección responde a su deseo de empezar de nuevo tras la remisión del cáncer de Kate Middleton. Y también a la necesidad de una propiedad más espaciosa para su familia.

| Europa Press

Sin embargo, no todo está siendo idílico, ya que las primeras señales de tensión en su nuevo entorno ya han comenzado a aparecer. Tanto es así que el príncipe Guillermo ya ha recibido un claro mensaje.

El príncipe Guillermo recibe las primeras críticas meses antes de mudarse a Forest Lodge con su familia

Forest Lodge, situada en el Gran Parque de Windsor y apenas a unos kilómetros de Adelaide Cottage, está siendo sometida a una profunda transformación. Y es que los trabajos de remodelación incluyen desde la demolición de muros hasta la renovación completa con una reforma integral.

Las reformas actuales, según el discurso oficial, están siendo financiadas con fondos personales del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Aun así, este dato no ha conseguido aplacar las críticas sobre el elevado presupuesto de dicha reforma.

| Europa Press

Además, y aunque todo parece cuidadosamente diseñado para proyectar una imagen de fortaleza y naturalidad, detrás se esconde un inesperado episodio que la prensa británica ya ha comenzado a destapar.

Dos familias que residían en antiguas cabañas de los establos de Forest Lodge fueron 'invitadas' a abandonar sus hogares. Aunque se les habría ofrecido otra vivienda dentro del Gran Parque, la orden fue inmediata y sin previo aviso. Este desalojo ha generado un gran malestar que no ha tardado en filtrarse a los tabloides.

Una fuente cercana asegura que se trató de un desalojo forzoso, motivado por el hecho de que el príncipe Guillermo no quería tener vecinos incómodos demasiado cerca de su nueva mansión.

“Esas casas están muy cerca del albergue... Así que no querrán que ningún Tom, Dick o Harry viva en ellas si va a haber miembros de la realeza allí”, apuntó esta persona en declaraciones para Mail on Sunday.

Sin duda, esta situación ha encendido los ánimos en la zona y ya se escuchan murmullos de posibles protestas vecinales. Y es que la llegada de obreros, camiones y jardineros a todas horas ha roto la calma del Gran Parque de Windsor.