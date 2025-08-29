El barri que va veure créixer Gerard Piqué: els seus racons secrets per visitar

A la part alta de Barcelona, lluny del bullici del centre, s'obre un barri de caràcter tranquil i elegant. Els seus carrers arbrats, envoltats d'edificis modernistes i cases senyorials, ofereixen un ritme diferent al de la ciutat turística més clàssica. Caminar per aquest barri permet descobrir un entorn residencial, amb jardins ocults i places discretes que gairebé no apareixen a les guies convencionals.
Molts visitants passen de llarg camí a altres zones més conegudes. El barri on va créixer Gerard Piqué mereix un recorregut pausat. Qui l'explora descobreix una Barcelona diferent. Allà s'hi barregen la vida veïnal i l'herència cultural d'un districte que ha estat refugi de famílies barcelonines durant dècades.
Dades verificades: transport, horaris i preus
Arribar a la Bonanova és senzill gràcies a la Línia 7 de Ferrocarrils que connecta amb el centre en només 15 minuts. L'estació d'Av. Tibidabo o la de la Bonanova són les portes d'entrada més pràctiques per començar un passeig. Els bitllets senzills costen al voltant de 2,55 €, tot i que l'abonament T-casual permet estalviar en trajectes múltiples.
El transport públic és recomanable. Aparcar a la zona és complex i els preus dels pàrquings privats superen els 3 € per hora. Les millors franges per recórrer el barri són al matí d'hora o al final de la tarda, quan el sol ja ha caigut.
Com aprofitar el recorregut sense gastar de més
La clau per gaudir la Bonanova és combinar la caminada amb parades estratègiques a places i jardins. Una opció gratuïta i molt recomanable és la Plaça de la Bonanova, envoltada de cafès històrics i fleques tradicionals. On es poden obtenir les millors vistes sense pagar entrada? N'hi ha prou amb pujar cap a l'Av. Tibidabo, on els miradors urbans ofereixen panoràmiques sobre tota Barcelona.
Els amants de la cultura poden aprofitar les jornades de portes obertes d'alguns col·legis religiosos i cases històriques. Aquestes solen celebrar-se a la primavera i la tardor. Durant aquestes dates s'accedeix a patis interiors i claustres normalment tancats al públic.
Últimament, el barri ha guanyat un protagonisme per un motiu especial. Gerard Piqué va néixer i créixer aquí, cosa que ha despertat un renovat interès turístic. Conegut com “el Noi de la Bonanova”, l'exfutbolista ha situat el veïnat al mapa emocional de molts seguidors. Fa uns dies vam saber on va créixer Carles Puyol. Ara parlem d'un altre defensa que va fer història al Barça.
Alguns racons, com els voltants del Carrer Ganduxer o els voltants del Col·legi dels Jesuïtes de Sarrià, formen part del paisatge quotidià que va marcar la seva infància. Aquest vincle reforça la narrativa del barri com a espai on conviuen història, tradició i la vida personal d'un dels personatges més mediàtics de Catalunya.