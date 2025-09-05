El príncep Guillem pren una decisió que arribarà al cor del príncep Harry

El cap de setmana passat, el Regne Unit va tornar a situar la Família Reial al centre de la conversa. El príncep Harry prepara el seu retorn a Londres després de gairebé dos anys d'absència i ho farà en un moment clau per als seus vincles familiars. La possibilitat d'una trobada amb el rei Carles III s'albira a l'horitzó, però una decisió del príncep Guillem amenaça de canviar-ho tot.
La intriga és màxima perquè el duc de Sussex no trepitja sòl britànic des de fa mesos, i el temps sembla jugar en contra seva. Serà possible que pare i fill es tornin a veure en pau, o serà Guillem qui impedeixi que aquesta reconciliació arribi a produir-se?
El retorn de Harry a Londres i les expectatives posades en Carles III
Els desacords entre el príncep Harry i la família reial britànica venen de lluny. Des que el 2020 es va traslladar juntament amb Meghan Markle a Califòrnia, els gestos d'allunyament s'han multiplicat. Llibres, entrevistes i documentals van accentuar aquesta bretxa, mentre que els llaços amb la resta de Windsor es debilitaven.
L'últim intent d'apropament es va produir el febrer de 2024, quan Harry va viatjar d'urgència a Londres després de saber-se que el seu pare patia càncer. Aquella trobada privada va obrir una tímida via de comunicació que es va conèixer a la premsa britànica com una "cimera de pau" no oficial. Tanmateix, la reconciliació va quedar pendent.
Amb aquest context, la visita prevista per a aquest 8 de setembre pren una força simbòlica: coincideix amb el tercer aniversari de la mort d'Isabel II. En aquesta data, Harry té previst assistir als Premis WellChild, esdeveniment benèfic que patrocina des de fa anys. L'expectativa, però, no està en la seva agenda pública, sinó en el que pugui passar entre les parets del Palau de Buckingham.
Aquell dia, Harry tornarà oficialment a Londres després de 20 mesos sense trobades públiques amb el seu pare. L'última vegada que tots dos van coincidir va ser el febrer de 2024, quan la salut de Carles III ja era motiu d'atenció. Ara, amb el rei instal·lat al Regne Unit i sense viatges oficials previstos, tot apunta que pare i fill tindrien finalment un espai per conversar.
Segons fonts consultades per The Mirror, "és evident que ambdues parts estan decidides a aconseguir-ho. Ningú no pretén fingir que els problemes familiars ja s'han resolt, però es tracta d'un començament per a Carles i Harry". La declaració afegeix un matís optimista: "Per primera vegada en molt de temps, existeix una autèntica sensació que la reconciliació és a l'abast".
A més, el duc de Sussex torna en un context personal delicat. El seu recurs contra la reducció de la seva seguretat al Regne Unit va ser rebutjat, cosa que augmenta la tensió sobre els seus desplaçaments en sòl britànic. Però no és això el que més preocupa, sinó la decisió que ha pres el príncep Guillem davant la imminent reunió.
El príncep Guillem rebutja donar suport a la reconciliació entre Harry i Carles III
La notícia més rellevant arriba des del tabloide britànic The Mirror, que assegura que el príncep Guillem ha pres una ferma decisió respecte als plans de retrobament. Segons el citat mitjà, l'hereu al tron "rebutja de ple qualsevol possibilitat de reconciliació amb el seu germà".
La font és clara: "El príncep Harry es reunirà amb el rei Carles al seu retorn al Regne Unit, però Guillem rebutja la reunió". L'obstacle té un pes significatiu perquè Guillem, com a hereu directe, exerceix una influència determinant en el nucli de decisions familiars. Que no doni suport a aquest procés implica un seriós fre a qualsevol intent de reconciliació.
El rerefons de la postura del príncep de Gal·les és complex i s'explica, en gran mesura, per la pèrdua de confiança envers el seu germà. Així ho ha explicat una font propera al diari britànic. "Guillem sent que Harry ha optat per l'exposició pública en lloc de la privada i que la família no pot continuar acaparant titulars cada vegada que hi ha un nou contracte".
Per a Guillem, la qüestió no és de gestos puntuals, sinó de confiança trencada. Segons la premsa britànica, considera que des que Harry i Meghan es van instal·lar a Nord-amèrica, s'ha erosionat la capacitat de mantenir la privacitat familiar. En aquest punt hi coincideix l'equip de Palau, que entén que qualsevol avenç passa perquè els Sussex demostrin un compromís real amb la discreció.
El príncep Guillem i el príncep Harry afronten un nou capítol de la seva complicada relació en un moment decisiu per a la família reial. El retorn del duc de Sussex a Londres obre la porta a una possible trobada amb Carles III, tot i que sembla que Guillem vol tancar qualsevol via de reconciliació. La pregunta ara és evident: podrà el vincle entre pare i fill superar la barrera que representa l'oposició de Guillem?