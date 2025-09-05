Jaime de Marichalar pren una decisió després de la gran notícia de la infanta Elena

Aquesta setmana, la infanta Elena ha acaparat titulars amb un anunci que afecta la seva vida personal i la relació amb el seu pare, el rei Joan Carles. La primogènita de l'emèrit prepara un viatge molt especial que combina esport, compromís familiar i projecció pública a l'estranger.
La notícia ha despertat reaccions immediates en l'àmbit social i mediàtic, i ha posat en el focus a Jaime de Marichalar, el seu exmarit. La seva actitud aquests dies ha estat objecte d'anàlisi, especialment pel que significa el pas que farà Elena en els pròxims dies. Quina postura adoptarà Marichalar davant d'un esdeveniment d'aquesta magnitud?
La infanta Elena participarà en la mateixa competició de vela que el rei Joan Carles
La relació entre la infanta Elena i el seu pare ha estat una de les més estables dins la família Borbó. En els últims anys, ella s'ha mostrat com el seu major suport en actes privats i també en competicions esportives. Sanxenxo s'ha convertit en el seu refugi, el lloc on han mantingut viva la seva passió per la vela, envoltats d'amics i companys de regata.
El rei Joan Carles, de 87 anys, manté ferm el seu vincle amb la navegació. Fa tot just dos anys va aconseguir proclamar-se campió del món a l'illa de Wight, un èxit que va marcar una fita en la seva trajectòria com a regatista. En aquesta ocasió, Elena de Borbó viatjarà juntament amb el rei Joan Carles a Nova York per competir al Campionat del Món de 6 Metres.
El campionat començarà el 17 de setembre amb el registre de les tripulacions i les mesures oficials. El dia 20 se celebrarà una regata d'entrenament, mentre que les proves oficials arrencaran el 22 i s'estendran durant cinc jornades. L'entrega de premis està programada per al 26 de setembre, data en què es proclamarà el nou campió del món.
A diferència d'altres ocasions, la infanta Elena no hi acudirà només com a acompanyant del seu pare, sinó com a regatista activa. Competirà amb la seva pròpia embarcació, un gest que reflecteix la seva implicació personal i la seva passió pel mar. Segons va informar Vanitatis, fa anys que participa en regates a Galícia, cosa que evidencia que la seva afició no respon a un paper protocol·lari, sinó a un interès que comparteix amb l'emèrit.
Abans de posar rumb a Nova York, pare i filla faran escala a Sanxenxo, on provaran les seves embarcacions i compartiran entrenaments amb la flota gallega. Aquest port, convertit en símbol de les seves trobades familiars, servirà com a punt de preparació i també com a recordatori del vincle amb la comunitat nàutica que sempre els ha acollit amb afecte.
Més enllà de la competició a l'aigua, l'esdeveniment comptarà amb activitats paral·leles pensades per als acompanyants: excursions a Manhattan, visites a cellers locals i escapades als Hamptons. Aquest programa reforça la dimensió social de la cita, que serà també un aparador per a personalitats internacionals de diferents àmbits.
Jaime de Marichalar pren una decisió després de la notícia de la infanta Elena
La notícia del viatge de la infanta Elena juntament amb el rei Joan Carles ha generat una gran repercussió a la premsa espanyola. El fet que la filla gran de l'emèrit competeixi amb embarcació pròpia ha estat interpretat com un gest de fermesa i compromís familiar. Tanmateix, aquesta mateixa expectació ha arribat a Jaime de Marichalar, exmarit de la infanta, que s'ha convertit en blanc de l'atenció mediàtica.
Davant d'aquesta situació, Marichalar ha optat pel silenci. Ha decidit blindar-se, no respondre preguntes i no opinar sobre el paper de la seva exdona en aquesta cita internacional. La seva postura és clara: evitar qualsevol exposició pública que el vinculi amb un esdeveniment que ja té prou pes per si mateix.
La seva decisió no sorprèn aquells que coneixen el seu caràcter reservat, encara que sí que ressalta per la magnitud de l'esdeveniment. El viatge d'Elena i el rei emèrit no és un fet menor. En aquest context, l'estratègia de Marichalar revela una voluntat de mantenir-se al marge, centrant-se en la seva vida personal i en el vincle amb els seus fills, Froilà i Victòria Frederica.
El contrast entre l'exposició pública d'Elena i el silenci de Marichalar ofereix una imatge clara dels camins divergents que tots dos han seguit després de la seva separació. Mentre la infanta es referma en el seu paper de suport a l'emèrit a través de la vela, el seu exmarit es protegeix amb discreció. La pregunta que sorgeix ara és si aquesta distància mediàtica es mantindrà en el temps o si hi haurà un canvi d'actitud en futurs esdeveniments.