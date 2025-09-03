Alegria a casa del príncep Harry: destapen una gran notícia sobre el seu fill, Archie

En les darreres setmanes, la família del príncep Harry ha protagonitzat un inesperat retorn a l'atenció mediàtica. Tot i que qui més ha cridat l'atenció ha estat el seu fill, Archie, que també ha protagonitzat molts titulars després de la seva reaparició.
Meghan Markle, després d'un temps allunyada del focus públic, ha reprès la seva presència amb força. Ho ha fet a través del seu propi docureality a Netflix, titulat Con amor, Meghan. A més, ha tornat a l'activitat a les xarxes socials, on ara comparteix contingut de manera regular de la seva vida amb Harry.
Des del seu retorn, no ha passat ni una setmana sense que Meghan publiqui alguna cosa nova. El seu Instagram s'ha omplert d'imatges familiars, tot i que amb una condició: les cares dels seus fills, Archie i Lilibet, continuen fora de càmera. En la seva darrera publicació, però, ha aparegut una pista que ha desfermat l'alegria i l'especulació entre els seus seguidors.
Archie, fill del príncep Harry, llueix la samarreta d'una escola de futbol de Califòrnia
Els usuaris d'Internet, sempre atents, han analitzat cada detall de la imatge compartida per Harry i Meghan. I han fet un descobriment sorprenent: Archie ha lluït l'uniforme d'una prestigiosa escola de futbol de Califòrnia. Es tracta de la GB Soccer School, una acadèmia d'alt nivell on es formen joves promeses de l'esport.
Aquesta troballa ha emocionat els fans de la família Sussex. L'escola ofereix classes particulars, entrenaments en grup, tornejos i campaments durant les vacances. El cost és elevat: fins a 1.117 euros per semestre, depenent del pla, tot i així, Harry i Meghan Markle han decidit apostar fort per aquesta experiència per al seu fill.
Archie està lligat al Regne Unit gràcies a l'esport
Es desconeix quin programa exacte han escollit per a Archie, però el cert és que el futbol no ha estat una elecció aleatòria. Aquest esport, nascut al Regne Unit, forma part essencial de la cultura britànica. D'aquesta manera, Archie ha fet un pas cap a les seves arrels, mentre el seu pare ha iniciat un procés d'apropament a la família reial.
En paral·lel, el príncep Harry ha confirmat la seva assistència als premis WellChild, el proper 8 de setembre al Regne Unit. Tot i que l'esdeveniment serà públic, s'ha rumorejat una trobada privada amb el rei Carles III. Segons Daily Mirror, tots dos han acordat una conversa íntima, sense càmeres ni comunicats oficials.
“No es tracta de grans gestos, sinó de reconstruir la relació pas a pas”, han afirmat fonts properes. Així, la informació d'Archie ha arribat en un moment clau per a la família. Amb futbol, somriures i esperança, la llar de Harry s'omple d'alegria