El príncep Guillem, enxampat en acció: a Buckingham no poden continuar tapant-ho

per Angélica Oyarzún

Cada dia s'ha fet més comú compartir imatges instantànies de les vacances i els bons moments a les xarxes socials. Un costum que les celebritats han adoptat com a part d'una estratègia per mantenir encantats els seus seguidors. Tanmateix, la reialesa sembla no compartir aquestes mateixes aficions i la discreció és gairebé una regla no escrita.

Kate Middleton i el príncep Guillem són experts a desaparèixer del centre mediàtic a l'estiu. Lluny dels focus i de l'agenda oficial, els prínceps de Gal·les s'esfumen de l'escena pública cada agost i aquest any no ha estat diferent. Tot i que els rumors apunten que Guillem no va poder mantenir el secret i la seva imatge discreta.

| Europa Press

Una aparició inesperada

L'escena va tenir lloc a la badia de Mavrouna, Grècia. Allà, Penélope Likoudi, una exfuncionària del Ministeri de Defensa hel·lè, nedava tranquil·lament quan un iot de luxe va captar la seva atenció. La presència d'una família a la coberta la va fer pensar que no es tractava de turistes comuns.

“Kate estava dreta al nivell superior amb Charlotte i Louis. Duia un vestit creuat fosc”, va relatar Likoudi al Daily Mail. A uns 30 metres del vaixell, també va arribar a veure una dona gran, possiblement Carole Middleton.

L'embarcació, segons va descriure, era l'Almax, un iot valorat en 40 milions de lliures. Dissenyat per la firma italiana San Lorenzo, ofereix quatre cabines dobles amb bany en suite, ideals per a escapades familiars.

| Instagram, @princeandprincessofwales

La família reial i la seva 'gran escapada'

Aquest tipus d'embarcacions atorguen luxe i privacitat i això és justament el que Kate i Guillem cerquen cada estiu. A l'Almax, lluny de càmeres i periodistes, la parella gaudeix del mar amb els seus fills. I, pel que sembla, es confirmaria que també amb els pares de la princesa.

Tot i que no hi ha registres oficials del viatge, els detalls coincideixen amb la reputació del matrimoni: reservat i familiar i preocupat pel medi ambient. De fet, el iot és descrit com una fita en la navegació sostenible, cosa que encaixa amb la imatge que tots dos projecten.

Anys enrere, unes fotos de les seves vacances en alta mar van fer la volta al món. Des de llavors, les mesures de seguretat i privacitat s'han reforçat. Però com demostra aquest cas, no sempre és possible mantenir-se en l'anonimat absolut.

| Instagram, @princeandprincessofwales

L'estiu que Buckingham no pot amagar

Per més que la família reial britànica intenti mantenir certs moments sota clau, algunes històries es filtren. I aquest avistament al mar grec ja ha fet la volta al món.

No és un escàndol, ni un acte oficial. És només una postal íntima de la vida real. Però tractant-se del príncep Guillem, fins i tot una capbussada en família pot desfermar titulars.