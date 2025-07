Entrem al iot del príncep Guillem i Kate Middleton: Reacció dels veïns

L'estiu és sinònim de descans, fins i tot per a la reialesa. Tanmateix, quan es tracta dels Prínceps de Gal·les, la discreció es converteix en un repte majúscul. Les darreres setmanes, un murmuri insistent ha recorregut la paradisíaca illa de Cefalònia, a Grècia: la possible presència de Guillem i Kate Middleton juntament amb els seus fills.

Aquest rumor ha desfermat una autèntica caça del tresor entre veïns i turistes, ansiosos per capturar una imatge que confirmi les vacances de la família reial britànica en aigües del Jònic.

La pregunta que ressona a cada racó d'aquesta joia grega és sempre la mateixa: "Algú els ha vist?". Encara que la resposta definitiva es resisteix a arribar, els detalls de la seva suposada escapada no han deixat d'aflorar, dibuixant una estampa de luxe i exclusivitat que ha despertat la imaginació de tothom.

Cal recordar que recentment la Princesa Anna, germana de Carles III, s'ha mostrat crítica amb el seu nebot. Anna exigeix al Príncep Guillem una major dedicació a les seves tasques com a futur Rei d'Anglaterra. Alguns experts en monarquies, com Pilar Eyre, assenyalen que és evident que la vocació de Guillem és molt menor que la que tenia la seva àvia, la difunta Isabel II.

Unes vacances de somni a bord de l''Opera'

Segons recullen diversos mitjans, la família, acompanyada pels pares de Kate, Michael i Carole Middleton, hauria aterrat a l'illa el passat 16 de juliol en un jet privat. Des d'allà, van ser traslladats a un superiot que ha acaparat totes les mirades: l'"Opera". Aquesta imponent embarcació, una de les més grans del món amb els seus 146 metres d'eslora, és propietat del xeic Abdullah bin Zayed Al Nahayan, ministre d'Afers Exteriors dels Emirats Àrabs Units.

Valorat en 450 milions de dòlars, l'"Opera" és un autèntic palau flotant. Construït el 2022 per la prestigiosa drassana alemanya Lürssen, compta amb set cobertes, dos heliports, diverses piscines i espai més que suficient per garantir la privacitat i el confort dels seus il·lustres convidats. La silueta del iot solcant les aigües turqueses de Cefalònia ha estat fotografiada per nombrosos curiosos, alimentant la teoria que els Prínceps de Gal·les es trobaven a bord, gaudint d'un merescut descans lluny del focus mediàtic.

La realitat s'imposa als rumors

Malgrat l'enrenou i que els rumors corrien com la pólvora pels pintorescos pobles de Fiscardo i Assos, la confirmació oficial mai va arribar. Ningú ha aconseguit captar una imatge de la família passejant o sopant en algun dels restaurants locals. L'expectació ha xocat de ple amb la realitat, i la pregunta sobre el seu parador continua a l'aire.

Per afegir més misteri a l'assumpte, una dada clau desmunta, en part, la cronologia del viatge. Pocs dies després de la seva suposada arribada a Grècia, el Príncep Guillem i la seva filla, la princesa Charlotte, van fer una aparició estel·lar a Suïssa. Pare i filla van viatjar fins a Basilea per assistir a la final de l'Eurocopa femenina el passat diumenge 27 de juliol, on van animar amb fervor la selecció anglesa en el seu partit contra Espanya. Aquest viatge llampec demostra que, si bé podrien haver passat uns dies al Mediterrani, les seves vacances no han estat ininterrompudes.

En definitiva, el possible pas dels Prínceps de Gal·les per Cefalònia s'ha convertit en la gran anècdota de l'estiu a la regió. Mentre alguns defensen haver-los vist, d'altres s'aferren als fets i a la manca de proves. Van estar realment els futurs reis d'Anglaterra i els seus fills en aquest paradís grec? Per ara, el secret roman custodiat per les aigües del Jònic, deixant rere seu un rastre de glamour, misteri i un reguitzell de converses a les tavernes de l'illa.