El bonic gest de la princesa Charlotte que Kate Middleton no podrà oblidar: hi ha foto

La princesa Charlotte ha tornat a deixar empremta amb el seu estil en un dels esdeveniments esportius més seguits de l'estiu. Als seus 10 anys, la jove royal demostra no només una personalitat marcada, sinó també una capacitat innata per captar l'atenció de la premsa.

I no és casualitat. Tant la seva mare, Kate Middleton, com la seva àvia paterna, la recordada Diana de Gal·les, han estat durant dècades icones d'elegància i sofisticació. Charlotte, tot i que encara és molt jove, sembla tenir clara la seva herència.

| Europa Press

El bonic gest de la princesa Charlotte amb Kate Middleton

Aquest diumenge, la final de l'Eurocopa de futbol femení va enfrontar Anglaterra contra Espanya en una trobada emocionant. El partit es va resoldre a la tanda de penals, cosa que va donar la victòria a l'equip britànic.

Entre els assistents a l'estadi no només hi havia aficionats: també s'hi va deixar veure la reialesa. D'una banda, el príncep Guillem hi va acudir amb la seva filla Charlotte; d'una altra, hi van ser la princesa Leonor i la infanta Sofia.

Tanmateix, més enllà de l'esportiu, un dels detalls que més comentaris va generar va ser el look escollit per la petita princesa britànica. Charlotte lluïa un vestit blau marí amb un delicat estampat de petits lunars blancs.

| Casa Real

El disseny presentava detalls molt cuidats: volants a les mànigues, botonadura frontal i un llaç a la cintura. Tot i que pertany a la firma italiana Guess, coneguda pel seu estil modern, el vestit encaixava sorprenentment bé amb l'estètica tradicional de la família reial.

L'elecció no va ser casual. Aquest tipus d'estampat, els lunars blancs sobre fons fosc, ha estat a més una constant en el vestuari de Kate Middleton i també de Diana. Especialment en moments destacats de la seva vida pública.

Conscient o no, Charlotte va retre homenatge a aquestes dues figures femenines tan influents en el seu entorn familiar. De fet, no era la primera vegada que optava per aquest vestit: ja l'havia lluït a Wimbledon aquest mateix any, tot i que en aquella ocasió el va combinar diferent.

La princesa Charlotte va ser el centre de totes les mirades

En aquesta darrera aparició, la princesa va escollir unes ballarines blanques amb tira al pont del peu, i va portar els cabells solts. Tot en la seva imatge transmetia una barreja entre tendresa infantil i elegància heretada.

El vestit s'ha esgotat ràpidament a la web oficial de la marca. Tanmateix, encara es pot trobar en algunes botigues multimarca per un preu proper als 80 euros. Més enllà del seu valor comercial, el disseny reflecteix com Charlotte comença a definir el seu propi estil.

Amb aquest look significatiu, la princesa Charlotte confirma que no només segueix els passos de la seva mare i la seva àvia en l'estètic. També demostra que ha heretat la capacitat de convertir la moda en un llenguatge subtil, carregat de tradició, identitat i emoció.