Entrem a la mansió de 8 dormitoris del príncep George, net del rei Carles III

La família del príncep Guillem i Kate Middleton ha fet un pas decisiu que marca un abans i un després en la seva vida privada. Una notícia que envolta directament el príncep George, el net gran del rei Carles III. Encara que continuen sent discrets, la decisió està carregada de simbolisme i projecció de futur.
El moviment no és casual i respon a una recerca d'estabilitat i d'intimitat que tant havien desitjat els darrers anys. Es tracta d'una aposta amb la qual obren un nou capítol a Windsor, en un escenari carregat de records i també d'esperança. Què ha passat realment perquè els hereus al tron facin aquest pas tan important?
El príncep Guillem i Kate Middleton es muden a Forest Lodge
Des de 2022, Guillem i Kate es van instal·lar a Adelaide Cottage, una residència propera a Windsor que oferia comoditat i proximitat amb Londres. Allà van viure moments familiars feliços, però també episodis dolorosos, com la mort de la reina Isabel II tot just setmanes després de la seva mudança.
El 2024, la situació es va tornar encara més dura quan tant el rei Carles com la princesa de Gal·les van anunciar públicament els seus diagnòstics de càncer. Aquests anys d'adversitat van reforçar la necessitat de trobar un lloc que els oferís estabilitat i tranquil·litat.
Segons The Sun, la parella considera Forest Lodge com una "llar per sempre". Una casa on criar George, Charlotte i Louis lluny de la pressió mediàtica. La mudança està prevista per a finals d'aquest any, i suposa deixar enrere Adelaide Cottage per fer un pas definitiu cap a una vida més estable.
Els detalls de la nova mansió on viurà el príncep George
Forest Lodge és una imponent mansió de vuit dormitoris, declarada de Grau II i amb més de tres segles d'història. Renovada el 2001 amb una inversió d'1,5 milions de lliures, combina tradició i modernitat a cada racó. Entre les seves joies arquitectòniques destaquen les xemeneies de marbre, les cornises d'escaiola i un espectacular sostre voltat al vestíbul principal.
La façana, de maó vermell i teulada d'ardósia, conserva el seu caràcter clàssic, mentre sis xemeneies coronen la residència. Els seus nou finestrals omplen de llum natural els salons principals, creant un ambient càlid i elegant. La finca compta a més amb estables, dos garatges, un estany i fins i tot una pista de tennis.
Les obres actuals, finançades de manera privada, inclouen renovació de sostres, terres i finestres, a més d'ajustos en la distribució interna. Kate ha estat vista escollint mobiliari per personalitzar la casa, entre ells una taula per a 24 comensals destinada a grans reunions familiars. Guillem, per la seva banda, gaudirà des del seu dormitori d'unes vistes úniques de l'arc de Wembley en dies clars.
Forest Lodge, el nou refugi per al príncep George i els seus germans
La mudança a Forest Lodge no només simbolitza un canvi de residència, sinó també un nou començament per als fills dels prínceps de Gal·les. L'entorn natural de Windsor Great Park ofereix l'espai perfecte perquè George, Charlotte i Louis creixin en llibertat, envoltats de natura i lluny de la pressió de Londres.
Per al príncep George té un valor especial: en el futur heretarà aquesta mansió, consolidant així el seu paper com a net gran del rei Carles III i hereu directe al tron. Forest Lodge es converteix en un símbol de continuïtat, però també en l'escenari íntim on forjarà els seus primers records com a futur monarca.