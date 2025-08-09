Confirmat: Kate Middleton no pot fer res per impedir el que passa amb George

Malgrat els esforços de Kate Middleton per oferir una infància normal als seus fills, la veritat és que hi ha destins que ni l'amor d'una mare pot evitar. Kate Middleton i el príncep Guillem estan fermament decidits a protegir els seus tres fills: George, Charlotte i Louis. Ho volen fer de les pressions que comporta pertànyer a la família reial britànica.
Però, tot i que les seves intencions són nobles, la realitat institucional que envolta el més gran dels germans s'imposa amb força. George, de només 12 anys, és conscient, encara que discretament, del paper històric que algun dia haurà d'assumir.
Cridat a succeir el seu pare com a rei del Regne Unit, el petit ja carrega amb una responsabilitat que el distingeix de qualsevol altre nen de la seva edat. I tot i que els seus pares intenten preservar la seva infantesa amb cura, la premsa internacional alerta: no hi ha manera d'aturar l'inevitable.
Kate Middleton vol que el seu fill, George, tingui una infància normal com qualsevol nen de la seva edat
“George heretarà una càrrega pesada”, assenyala el mitjà alemany Bunte, posant el focus en la silenciosa transició que ja s'està gestant al voltant del jove hereu a la Corona britànica. A George, descrit com un nen de somriure reservat, l'espera un camí ple d'exigències. No només quan arribi a portar la corona, sinó molt abans, concretament a partir dels 18 anys, quan comenci a assumir responsabilitats institucionals pròpies del seu rang.
Mentre altres adolescents planifiquen els seus estudis o vacances sense gaire preocupació, George ja s'està familiaritzant amb els protocols, els compromisos públics i el simbolisme que l'envolta. “S'està preparant discretament per a una tasca que algun dia marcarà la història de la Gran Bretanya per sempre”, afirma Bunte, citant la revista Hello!.
Kate Middleton no té poder per impedir que George acapari totes les mirades
La mateixa font britànica recorda que, quan el príncep Guillem assoleixi el tron, possiblement com a Guillem V, el panorama a la família reial canviarà dràsticament.
George no només rebrà un nou títol, molt probablement el de príncep de Gal·les, sinó també tota l'atenció pública que això comporta. Una cosa que a Kate Middleton no li faria especial il·lusió perquè vol que el seu fill estigui protegit.
I és que, tot i que Kate Middleton desitja amb totes les seves forces protegir el seu fill, no pot evitar el curs dels esdeveniments. El destí del príncep George ja està escrit, i la seva formació com a futur monarca ha començat, li agradi o no.