El príncep Andreu (duc de York) confirma el pitjor rumor sobre Kate Middleton

El príncep Andreu, duc de York, ha confirmat un dels rumors més delicats sobre la seva relació amb Kate Middleton, la princesa de Gal·les. La notícia ha generat un gran rebombori dins i fora de la família reial, ja que apunta a una tensió profunda i persistent que va més enllà de les aparences públiques. Encara que no es coneixen tots els detalls, el que sí que ha quedat clar és que la relació entre ambdós membres de la família està lluny de ser cordial.
El biògraf reial Andrew Lownie, autor del llibre The Rise and Fall of the House of York, ha estat qui ha destapat aquesta situació. Segons les seves investigacions, el príncep Andreu hauria fet comentaris "grollers" i "desagradables" sobre Kate Middleton, cosa que ha provocat un conflicte seriós amb el seu nebot, el príncep Guillem. Lownie assenyala que aquests comentaris semblen motivats per "gelosia", cosa que sorprèn en un entorn on la imatge i el respecte són primordials.
La tensió no només afecta Kate, sinó també la relació entre Andreu i Guillem, futur rei d'Anglaterra. Segons el biògraf, l'allunyament entre oncle i nebot ha crescut amb els anys, i Guillem està cada cop més frustrat amb Andreu. Aquest distanciament ha portat el príncep Guillem a mantenir la distància per protegir la imatge i l'estabilitat de la monarquia.
La paciència de Kate Middleton i el príncep Guillem amb el príncep Andreu està al límit
Una font reial d'alt rang ha confirmat que la paciència amb el duc de York està al límit. El seu comportament ha estat un motiu constant de preocupació i "mals de cap" per a la família. La frustració davant les polèmiques i comentaris inapropiats d'Andreu ha fet que la seva figura sigui vista com un problema dins el cercle reial.
El llibre també assenyala que Guillem, en ser rei, planeja expulsar Andreu i Sarah Ferguson de la Lògia Reial per netejar la imatge de la monarquia. Aquesta mesura busca garantir una nova etapa d'estabilitat i respecte dins la família reial, evitant que els escàndols passats continuïn enterbolint el seu llegat. Segons la mateixa font, Guillem també manté una opinió negativa sobre Sarah, cosa que reforça la decisió.
Un allunyament cada cop més evident a la Casa de Windsor
Els rumors sobre la mala relació entre Andreu, Guillem i Kate se senten des de fa temps, però esdeveniments recents han evidenciat la tensa situació. Per exemple, l'absència de Guillem, Kate i els seus fills al servei de Pasqua al qual sí que va assistir Andreu va ser interpretada com un gest clar d'allunyament. Una font reial va comentar que Guillem "no té temps per al seu oncle" i que la relació entre ells continua sent "increïblement tensa".
En aquest moment, la Casa de Windsor travessa un moment complicat, on les disputes internes es fan cada cop més visibles. La confirmació d'aquests rumors revela que, rere la façana oficial, hi ha conflictes que podrien marcar el futur de la família reial. El temps dirà si aquestes ferides aconsegueixen curar-se o si Guillem tira endavant el seu pla per renovar completament la monarquia.