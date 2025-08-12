Emoció a 'Pasapalabra' per la confessió d'en Manu sobre la seva xicota: 'Vull...'

Els espectadors de Pasapalabra no han pogut contenir l'emoció amb les últimes confessions que ha fet Manu sobre la seva xicota. I és que, durant una de les seves últimes entrevistes, el jove no ha tingut cap problema a desvelar com vol que sigui el seu futur.
La trajectòria de Manuel Pascual dins d'aquest conegut concurs d'Antena 3 continua creixent amb cada nova entrega. Sempre fidel al seu estil reservat i tímid, i recolzat per un ampli coneixement cultural, el jove madrileny s'ha consolidat com un dels concursants més destacats del format.
Una prova d'això és l'últim èxit que ha aconseguit dins de Pasapalabra. El passat 22 de juliol, Manu va arribar als 300 programes com a participant, una gesta que fins ara només comparteix amb Orestes Barbero.
Arran d'aquest assoliment, i per commemorar la seva trajectòria dins del format, el madrileny es va sincerar com mai durant un directe a les xarxes del programa. “Massa sensacions, però procuro anar dia a dia”, va assegurar durant aquesta entrevista especial.
Tot i això, i malgrat totes les confessions que va fer durant aquesta dinàmica, Manu va aconseguir emocionar més d'un seguidor de Pasapalabra amb les paraules que va pronunciar sobre la seva xicota. I és que, segons ell mateix va confessar, el que “vull” és “formar una vida amb la meva parella”.
Manu emociona els fans de Pasapalabra amb l'última confessió que ha fet sobre la seva xicota
Durant la seva entrevista, Manu es va obrir completament per desvelar com està sent la seva experiència dins de Pasapalabra. “Vas programa a programa, no te n'adones i, de sobte, apareix el 300”, va assegurar el jove.
D'altra banda, va voler compartir el que ha experimentat les quatre vegades que ha estat a punt d'endur-se el gran pot del programa, després d'arribar als 24 encerts:
“És una sensació molt bonica, el que passa és que jo sabia que no tenia la que em faltava, llavors és com estar a vuit”. No obstant això, i malgrat tot, prefereix quedar-se amb la part bona d'aquesta situació: “L'estudi està funcionant”.
Ara, i mentre Manu intenta la gesta, el pot de Pasapalabra continua creixent i ja ha superat amb escreix les quantitats que es van endur Pablo i Óscar en el passat.
Per això, l'equip del format va voler saber en què es gastaria ell aquesta milionària suma de diners. Moment en què va deixar clara una cosa: el que ell vol és formar un futur amb la seva xicota.
“Aquests diners anirien per ajudar la meva família, per intentar formar una vida amb la meva parella, tenir la nostra casa, el nostre espai, i per continuar formant-me com a psicòleg”, va confessar.
Tot i això, i malgrat la “tranquil·litat” econòmica que li donaria, Manu seguiria portant l'estil de vida que té ara. “No deixaria de fer res, no tindria cap malbaratament, simplement seria guanyar temps, calma, i poder continuar estudiant”.