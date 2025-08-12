El príncipe Andrés (duque de York) confirma el peor rumor sobre Kate Middleton

El príncipe Andrés, duque de York, ha confirmado uno de los rumores más delicados sobre su relación con Kate Middleton, la princesa de Gales. La noticia ha generado un gran revuelo dentro y fuera de la familia real, ya que apunta a una tensión profunda y persistente que va más allá de las apariencias públicas. Aunque no se conocen todos los detalles, lo que sí ha quedado claro es que la relación entre ambos miembros de la familia está lejos de ser cordial.

El biógrafo real Andrew Lownie, autor del libro The Rise and Fall of the House of York, ha sido quien ha destapado esta situación. Según sus investigaciones, el príncipe Andrés habría hecho comentarios "groseros" y "desagradables" sobre Kate Middleton, lo que ha provocado un conflicto serio con su sobrino, el príncipe Guillermo. Lownie señala que estos comentarios parecen motivados por "celos", algo que sorprende en un entorno donde la imagen y el respeto son primordiales.

| Europa Press

La tensión no solo afecta a Kate, sino también a la relación entre Andrés y Guillermo, futuro rey de Inglaterra. Según el biógrafo, el distanciamiento entre tío y sobrino ha crecido con los años, y Guillermo está cada vez más frustrado con Andrés. Este distanciamiento ha llevado al príncipe Guillermo a mantener la distancia para proteger la imagen y estabilidad de la monarquía.

La paciencia de Kate Middleton y el príncipe Guillermo con el príncipe Andrés está al límite

Una fuente real de alto rango ha confirmado que la paciencia con el duque de York está al límite. Su comportamiento ha sido un motivo constante de preocupación y "dolores de cabeza" para la familia. La frustración ante las polémicas y comentarios inapropiados de Andrés ha llevado a que su figura sea vista como un problema dentro del círculo real.

| Europa Press

El libro también señala que Guillermo, al ser rey, planea expulsar a Andrés y Sarah Ferguson de la Logia Real para limpiar la imagen de la monarquía. Esta medida busca garantizar una nueva etapa de estabilidad y respeto dentro de la familia real, evitando que los escándalos pasados continúen empañando su legado. Según la misma fuente, Guillermo también mantiene una opinión negativa sobre Sarah, lo que refuerza la decisión.

Un distanciamiento cada vez más evidente en la Casa de Windsor

Los rumores sobre la mala relación entre Andrés, Guillermo y Kate se escuchan desde hace tiempo, pero recientes eventos han evidenciado la tensa situación. Por ejemplo, la ausencia de Guillermo, Kate y sus hijos en el servicio de Pascua al que sí asistió Andrés fue interpretada como un gesto claro de distanciamiento. Una fuente real comentó que Guillermo “no tiene tiempo para su tío” y que la relación entre ellos continúa siendo “increíblemente tensa”.

En este momento, la Casa de Windsor atraviesa un momento complicado, donde las disputas internas se hacen cada vez más visibles. La confirmación de estos rumores revela que, tras la fachada oficial, hay conflictos que podrían marcar el futuro de la familia real. El tiempo dirá si estas heridas logran sanar o si Guillermo lleva adelante su plan para renovar por completo la monarquía.