Preocupació per Tatiana Radziwill, cosina i confident de la reina Sofia: és greu

La preocupació ha crescut els darrers dies al voltant del cercle més íntim de la reina Sofia. Especialment per l'estat de salut de Tatiana Radziwill, cosina, amiga inseparable i confident de l'emèrita des de fa dècades. La situació és seriosa i ha fet que la reina Sofia estigui més pendent que mai d'ella.

Tatiana Radziwill no és una figura més a la família reial grega i espanyola, sinó un veritable pilar emocional per a la reina Sofia. Durant anys ha estat present en els moments més significatius de la seva vida, tant personals com institucionals. Ara, amb 85 anys, travessa una etapa delicada que ha despertat la inquietud de tots els qui la coneixen.

| Europa Press

La cosina de la reina ha patit importants problemes de salut que han limitat de manera notable la seva mobilitat. En concret, va patir un ictus que li va deixar seqüeles físiques visibles, cosa que l'ha portada a necessitar una cadira de rodes per desplaçar-se. Tot i això, fins fa poc s'havia mostrat animada i amb bon estat d'ànim.

La salut de Tatiana Radziwill, un motiu d'inquietud per a la reina Sofia

No obstant això, les darreres setmanes s'ha percebut un agreujament progressiu en el seu estat, que ha despertat preocupació real en el seu entorn. Tatiana ha estat menys activa i la seva presència als cercles familiars ha disminuït de manera notable. Algunes fonts properes han confirmat que la reina Sofia ha estat en contacte constant amb ella i la seva família.

Jean Henri Fruchaud, marit de Tatiana i cardiòleg jubilat, ha estat el seu principal suport durant aquest procés. Junts han format una parella discreta però molt unida, i han compartit més de mig segle de vida en comú. Els seus fills, Fabiola i Alexis, també han estat molt pendents de la seva mare i s'han bolcat en la seva cura.

| Europa Press

Tatiana Radziwill ha tingut una vida exemplar tant per la seva trajectòria professional com pel seu paper a la família reial. Va estudiar bacteriologia a París i ha estat sempre una dona culta, poliglota i refinada, amb gran interès per la ciència i les arts. Va acompanyar en nombroses ocasions la reina Sofia en viatges oficials i actes institucionals, sent una figura molt respectada als cercles aristocràtics europeus.

Tatiana Radziwill, una presència clau a la vida de la reina Sofia

Malgrat les seves limitacions físiques, ha continuat acudint cada estiu a Palma, on se l'ha pogut veure al costat de la reina emèrita. Una imatge habitual era la d'ambdues gaudint de sopars familiars a Puerto Portals, envoltades dels seus afins. Aquest costum, però, podria veure's interromput aquest estiu, i això no ha passat desapercebut.

El deteriorament cognitiu d'Irene de Grècia, germana de la reina Sofia, ja havia suposat un revés emocional important per a l'emèrita. Ara, la situació de Tatiana afegeix una nova càrrega personal, en un moment en què la reina Sofia no compta amb el rei Joan Carles I a prop. Des de la seva marxa a Abu Dhabi, la reina s'ha recolzat encara més en les seves amigues i familiars més properes.

Tatiana ha estat testimoni directe de moments històrics, com el casament de la reina Sofia amb Joan Carles I, en què va ser dama d'honor. També ho va ser al casament de Constantí de Grècia, el germà de Sofia, amb Anna María de Dinamarca. El seu vincle amb la família reial no només és de sang, sinó també de vivències compartides i lleialtat inqüestionable.

El difícil moment de Tatiana Radziwill i el suport constant de la reina Sofia

El seu títol d'Altesa Sereníssima representa una vida dedicada al deure, la discreció i l'afecte envers els seus éssers estimats. La reina Sofia sempre ha valorat profundament la seva companyia, i la seva preocupació actual deixa entreveure la magnitud del llaç que les uneix. Per tot això, la seva salut és un motiu de veritable inquietud per a la família reial i per a aquells que l'han seguit durant dècades.

L'esperança és que aquesta etapa complicada es pugui superar a la vida de Tatiana. La seva fortalesa, l'amor dels seus i el suport constant de la reina Sofia són ara els seus principals pilars. Mentrestant, la preocupació segueix aquí, amb la serenitat pròpia d'aquells que saben que són davant d'alguna cosa important i molt real.