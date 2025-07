Se'n va de la Zarzuela: La reina Sofia esclata contra Felip VI

Les relacions a la Casa Reial arriben al límit. La publicació de les memòries del rei emèrit —recolzades per les infantes Elena i Cristina— ha fracturat la família. Felip VI les va qualificar d’“error que reaviva malestar”, i la resposta de les seves germanes va ser directa: donen suport al pare. El resultat: setmanes de silenci, fredor i retrets entre germans.

Aquest clima tens va desembocar en una forta discussió a la Zarzuela: la reina emèrita va sentir que se li va impedir mediar i intentar retrobar tots els seus nets a Marivent. Felip i Letícia, ferms, van vetar l’assistència dels Marichalar i els Urdangarin durant la seva estada. I se’n va anar a Marivent.

Càrrega emocional per la salut d’Irene: un estiu amb doble preocupació

No només les desavinences dinàstiques enterboleixen la tranquil·litat de Sofia. La seva germana, Irene de Grècia, arriba a Mallorca en un estat delicat: mobilitat reduïda, memòria fràgil i una dependència creixent. Durant anys han compartit la seva vida a la Zarzuela, i aquest estiu serà un suport vital per a la reina emèrita.

Marivent, tradicional refugi de mare i filla, es converteix en un recer necessari abans del desembarcament de Felip, Letícia, Leonor i la infanta Sofia. Però la trista exclusió de més membres de la família fa que el retrobament perdi la seva essència habitual.

Silenci oficial

Fins ara, no hi ha declaracions oficials de la Zarzuela sobre l’enfrontament recent. Tanmateix, fonts consultades per En Blau apunten a un episodi de màxima tensió: Sofia hauria exigit aconseguir la reunió completa, i Felip li ho hauria negat “per evitar crear tensions i titulars”. És molt possible que Letícia Ortiz - la que mana realment - hi tingués molt a veure.

El podcast “Vamos a ver” va recordar que un exmembre del gabinet de l’emèrita va comentar la seva preocupació per l’impacte mediàtic de les memòries, i va destacar un clima de tristesa que hauria deixat empremta en la reina.

Marivent com a refugi i escenari d’estratègia diplomàtica

Marivent no és només un palau d’estiueig. Els seus jardins, la seva façana senyorial i la seva història familiar el converteixen en un escenari carregat de simbolisme personal. Sofia sempre ha estat la primera d’arribar, acompanyada per la seva germana. S’espera que aquest any repeteixi acompanyament, però sense l’escalf del retrobament global.

Què passa quan arribin Felip i Letícia?

L’agenda oficial preveu una breu estada dels reis espanyols, amb recepció a personalitats locals i un passeig d’estiu. Tanmateix, el veto als Marichalar i els Urdangarin limitarà la presència infantil: només hi seran Leonor i Sofia, deixant fora nets que a Sofia tant li agradaria tenir a prop.

Un gest que, tot i que comprensible des d’una estratègia institucional, deixa la reina emèrita en una postura emocional complexa: el seu desig d’unitat topa amb decisions conscients d’allunyament.