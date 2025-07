Surt a la llum un problema de salut de la reina Sofia: Així la va trobar la seva filla Elena

per Duna Costa

Després de mesos marcats per la delicada salut emocional de la reina Sofia, ara torna a preocupar-nos un fet concret i recent. La infanta Elena la va trobar a la Zarzuela, immòbil a terra, i aquell instant ha encès les alarmes familiars i socials.

Què va passar a la Zarzuela

Dissabte passat, durant una visita habitual a la llar de la seva mare, la infanta Elena va viure un moment angoixant. En accedir a la residència privada, es va topar amb la reina Sofia estesa a terra, incapaç d'aixecar-se després d'una caiguda sobtada. Va alertar de seguida els serveis mèdics i va comunicar l'incident al seu germà, el rei Felip VI.

Van ser moments de màxima tensió, pensant en possibles fractures i fins i tot complicacions més greus. Un cop avaluada, es van descartar lesions òssies greus. Tanmateix, Sofia presenta dolor persistent, la qual cosa evidencia que el seu cos reclama ara més atenció i cures personalitzades.

| XCatalunya, @casareal.es, Infanta Elena, Reina Sofía

Estat d'ànim de la reina

La caiguda no és un incident aïllat. En els darrers mesos, la reina emèrita està travessant un període de gran desgast emocional. La malaltia de la princesa Irene, la seva germana, propera al diagnòstic d'Alzheimer, li ha provocat un impacte visible. A més, l'allunyament amb els seus fills ha minvat el seu ànim i ha augmentat la seva sensació de solitud.

Les visites familiars s'han reduït a gestos protocol·laris. Ni Leonor ni Sofia, netes, han mostrat interès real, segons fonts internes. Fins i tot l'estiu tradicional a Marivent està en dubte, exactament per la seva necessitat d'estar a prop de casa i amb suport constant.

Repercussions i mesures

Després de la caiguda, la Casa Reial hauria intensificat el seguiment mèdic de Sofia. El rei Felip VI i les seves germanes no només han acordat mantenir-la acompanyada, sinó que també s'ha contemplat ajornar qualsevol viatge, inclosa l'estada a Mallorca, malgrat la tradició estiuenca que contribueix al fet que la família mantingui els permisos d'ús.

| Casa Real

Segons testimonis interns, Felip va apel·lar tant a factors institucionals com al benestar de la seva mare. Elena i Cristina es van comprometre a acompanyar-la durant uns dies.

Crisi emocional i de salut

Aquest episodi és un reflex més de l'etapa fràgil que travessa la reina emèrita. A vuitanta-sis anys, les xacres físiques conviuen amb un desgast psicològic palpable. L'aliança de cura familiar s'està activant, però també deixa al descobert la manca de suport emocional real per part de la nova generació. La família reial afronta no només una crisi de salut, sinó una reflexió sobre com tenir cura dels seus grans sense renunciar als seus deures públics.

La caiguda de la reina Sofia, tot i que afortunadament sense conseqüències irreparables, posa en evidència una vulnerabilitat palpable. En les pròximes setmanes queda pendent saber si aquest ensurt farà que la protagonista i els seus fills optin per un model més proper, que combini el seu llegat amb la cura cap a la reina Sofia.