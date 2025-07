El barri de Mallorca on la reina Letícia té un palau amb piscina i platja

El nom del barri mallorquí on la reina Letícia té una residència amb piscina i accés a platja ha tornat a agafar protagonisme les darreres setmanes. S'ha parlat molt sobre el lloc exacte i les comoditats que envolten aquest espai reial. Tanmateix, pocs coneixen en detall la ubicació i les característiques d'aquesta zona tan exclusiva.

La residència d'estiu de la Família Reial Espanyola, el Palau de Marivent, es troba precisament a Cala Major, un barri costaner de Palma de Mallorca. Aquesta zona està situada a la costa oest de la ciutat i és coneguda pels seus penya-segats i vistes al mar. L'adreça exacta és Avinguda Joan Miró, un enclavament privilegiat.

| Europa Press

Marivent no és un municipi independent, sinó un barri dins Palma de Mallorca, cosa que genera certa confusió entre qui no està familiaritzat amb l'illa. Cala Major es distingeix pel seu ambient tranquil i els seus accessos a platges menys massificades que altres zones turístiques. Això ha convertit el barri en un lloc ideal per a la família reial durant les seves estades d'estiu.

Així és el racó mallorquí on la reina Letícia gaudeix de la seva residència d'estiu

El palau en si està construït sobre un penya-segat que domina la badia, cosa que ofereix unes panoràmiques espectaculars del Mediterrani. L'edificació compta amb amplis jardins i una piscina privada que s'ha convertit en un dels seus atractius principals. Des d'allà, la família pot gaudir d'una combinació de natura i privacitat difícil de trobar en altres llocs.

A més, el palau compta amb accés directe a petites platges i cales, cosa que permet un contacte proper amb la mar. Cala Major s'ha consolidat com un lloc estratègic per mantenir la discreció i la comoditat de la família reial durant les seves vacances. Les platges properes solen ser freqüentades per residents locals, cosa que ajuda a preservar la tranquil·litat.

Letícia a Mallorca: luxe discret vora el Mediterrani

Aquest barri mallorquí ha atret també altres personalitats gràcies al seu ambient exclusiu i la seva proximitat al centre de Palma. El Palau de Marivent és un dels punts emblemàtics que reforcen la imatge de Cala Major com a refugi reial. L'arquitectura del palau, adaptada al seu entorn, s'integra perfectament amb el paisatge.

En definitiva, l'elecció de Cala Major per ubicar aquest palau respon a raons històriques, geogràfiques i de privacitat. La reina Letícia i la seva família han aprofitat els avantatges que ofereix aquesta zona per gaudir de l'estiu lluny del bullici. Així, el barri segueix consolidant-se com un espai reservat per a moments de descans i privacitat reial.