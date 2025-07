Richard Gere i Alejandra Silva trenquen el silenci i destapen la veritat: 'Important'

per Daniel H. Marín

Richard Gere i Alejandra Silva han trencat el seu silenci amb un emotiu anunci que ha generat una onada de reaccions a les xarxes socials. La parella ha emès un comunicat conjunt en què revelen un pas molt especial que feia mesos que preparaven amb discreció

"Avui fem un pas important". Així comença el missatge que han compartit amb motiu d'una fita clau en el seu compromís solidari. Què hi ha darrere d'aquestes paraules que tants comentaris han provocat?

Richard Gere i Alejandra Silva destapen la veritat sobre la Fundació Gere

El fet que ha motivat aquesta commovedora reacció pública és la inauguració de la nova pàgina web de la Fundació Gere. Es tracta d'una iniciativa que reflecteix amb claredat la missió compartida per la parella

"Avui fem un pas important. Un que reflecteix anys de compromís, acció i esperança. Ens enorgulleix presentar la nova pàgina web de la Fundació Gere", afirmen a l'inici del comunicat

Aquest anunci no només implica una actualització digital. Representa la consolidació d'una trajectòria vital i professional que tots dos han recorregut junts amb fermesa i entrega. La fundació actua com una finestra oberta a la feina que duen a terme, mostrant al món allò en què creuen i pel que lluiten

"Un espai que reuneix les causes que ens han inspirat durant molts anys. Drets humans, justícia social i democràcia, preservació del nostre planeta i la recerca d'un futur pacífic i feliç per a tothom", afegeixen

El to del missatge està impregnat d'emoció i determinació. És una declaració de principis, però també una invitació oberta a qui vulgui formar part d'aquest viatge col·lectiu cap a un món més just

"Aquí hi trobaràs les col·laboracions i projectes que ens impulsen i fonamenten la nostra feina actual. Des de donar visibilitat als invisibles i alçar la veu per aquells que no en tenen, fins a donar suport a qui es troba en situacions vulnerables i buscar un món més sostenible", continuen

La web actua com a plataforma de sensibilització i acció, i té com a objectiu amplificar les veus silenciades. El missatge final resumeix l'esperit de la parella amb una sensibilitat profunda i universal

"Creiem en un món on el canvi és possible, perquè la compassió genuïna és el camí cap a la felicitat, i perquè tenir cura dels altres és tenir cura de la totalitat. Et convidem a explorar aquesta nova finestra a la missió de la Fundació, i, sobretot, a acompanyar-nos en aquest viatge. Estem tots junts en això", conclou

Un compromís solidari que reforça la història de Richard Gere i Alejandra Silva

Establerts a Espanya des de fa anys, Richard Gere i Alejandra Silva han format una família sòlida amb els seus fills Alexander i James. A més, també han donat continuïtat al seu projecte comú basat en la filantropia

Des que van iniciar la seva relació el 2014, tots dos han canalitzat els seus valors en accions concretes. Abans de conèixer l'actor, Alejandra Silva ja col·laborava amb projectes com Hogar Sí i Open Arms. La seva sensibilitat social va ser un dels aspectes que més va enamorar Richard Gere

Per la seva banda, Gere ha estat un activista incansable durant dècades. En una de les seves experiències més impactants, va viure com una persona sense llar per interpretar el seu paper a Invisibles. Aquest episodi va canviar la seva percepció de la realitat social i va reafirmar el seu compromís personal

Ara, Richard Gere i Alejandra Silva han demostrat un cop més que el seu amor va més enllà del sentimental: és una forma de compromís amb el món. Amb la presentació de la nova web de la Fundació Gere, refermen la seva voluntat de continuar inspirant des de l'acció i l'empatia. El seu missatge, carregat d'emoció i esperança, convida a reflexionar sobre la capacitat de cadascú per generar un canvi real