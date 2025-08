El poble de Mallorca on Rafa Nadal i Mery Perelló tenen una mansió de marquesos

Rafa Nadal ha començat una nova etapa a la seva vida i no precisament a les pistes de tennis. El tennista ha estat distingit recentment pel rei Felip VI amb un títol nobiliari que l'eleva oficialment a la categoria de marquès. Concretament, Nadal ha estat nomenat marquès de Llevant, un reconeixement que honra la seva trajectòria i consolida encara més la seva figura a les Illes Balears.

Aquest nou títol l'ha estrenat d'una manera molt simbòlica, visitant el Palau de Marivent, on estiueja la família reial. Es tracta d'un gest carregat de significat, ja que Nadal manté des de fa anys una excel·lent relació amb la Casa Reial. La seva imatge com a esportista exemplar, discret i compromès amb la seva terra l'ha convertit en un orgull per a Balears i per a tot Espanya.

La connexió de Nadal amb Mallorca és més profunda del que molts imaginen. No només hi va néixer, sinó que mai ha volgut trencar el seu vincle amb l'illa, malgrat la seva fama internacional. Una prova d'això és l'espectacular mansió que comparteix amb la seva dona, Mery Perelló, en una tranquil·la localitat de l'est mallorquí: Porto Cristo.

El poble on viuen Nadal i Xisca Perelló

Porto Cristo és un petit nucli costaner que pertany al municipi de Manacor, on Rafa Nadal té les seves arrels familiars. Es tracta d'un enclavament pintoresc, famós per les seves cales d'aigües cristal·lines i per ser la llar de les conegudes Coves del Drach. Malgrat la seva bellesa, ha sabut mantenir-se allunyat del turisme massificat, cosa que li confereix una atmosfera discreta i familiar.

Aquest entorn privilegiat ha estat l'escollit per la parella per establir-hi la seva residència definitiva. La mansió que tenen allà és, en tots els sentits, digna d'un títol nobiliari. Compta amb una ubicació privilegiada davant del mar, amplis jardins i tots els luxes imaginables, sense renunciar a la privacitat.

L'habitatge disposa d'una gran piscina amb vistes directes al Mediterrani, envoltada de vegetació autòctona acuradament mantinguda. El disseny de la casa combina elements tradicionals de l'arquitectura balear amb tocs contemporanis que aporten comoditat i estil. Tot està pensat per integrar-se de manera harmoniosa amb el paisatge de la costa mallorquina.

A més, des de la seva propietat es pot divisar un dels símbols més personals de Rafa Nadal: el seu iot, que sovint roman ancorat a les immediacions. Aquesta embarcació, que el tennista utilitza per desconnectar, forma part del teló de fons que envolta el seu dia a dia a l'illa. El conjunt transmet una imatge de serenor, èxit i profund arrelament local.

La casa dels marquesos de Llevant

Rafa Nadal no ha construït només una casa, sinó un refugi familiar que representa tot allò que valora. La seva esposa Mery Perelló també ha estat molt implicada en els detalls de l'habitatge, cercant sempre un equilibri entre modernitat, confort i tradició. Tots dos han aconseguit crear un espai que els permet gaudir de la vida lluny dels focus i a prop dels seus.

El nomenament com a marquès de Llevant ha arribat quan Nadal travessa una etapa de maduresa personal i professional. Tot i que les seves aparicions en tornejos són cada cop més espaiades, la seva presència a la societat espanyola continua sent constant i positiva. La seva tasca a través de la Fundació Rafa Nadal i la seva acadèmia a Manacor reforcen el seu compromís amb el futur de l'illa.

Mallorca, i especialment Porto Cristo, li retorna aquest afecte amb admiració i respecte. Els veïns de la zona valoren la seva proximitat, la seva discreció i l'amor per la terra que el va veure néixer. Ara, amb el seu títol nobiliari i la seva vida estable al costat de Mery, Rafa Nadal representa no només el triomf esportiu, sinó també un estil de vida inspirat en la calma, l'arrelament i l'excel·lència.