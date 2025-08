Tony Bonet, el dissenyador que vesteix la reina Letícia a Mallorca: 'Creia que...'

per Tamara de la Cruz

L'arribada de la família reial a Mallorca cada any genera gran interès mediàtic. Els reis Felip VI i Letícia, acompanyats de les seves filles, tornen per iniciar les seves vacances en un ambient molt esperat. Mallorca es converteix en l'escenari per combinar la vida privada amb actes institucionals.

Aquesta temporada porta sempre amb ella moments únics que atreuen l'atenció del públic. Tot i que les tradicions es mantenen fermes, les expectatives es renoven cada estiu. Tothom espera amb curiositat quines novetats podran sorgir durant la seva estada.

| Europa Press

La residència d'estiu que uneix història i actualitat

El Palau de Marivent, situat a Cala Major, és la residència oficial d'estiu dels reis. Envoltat de jardins i pinedes, el lloc ofereix privacitat i un ambient relaxat. A més, és testimoni de recepcions importants i trobades amb representants socials.

L'edifici, dissenyat per l'enginyer Joan de Saridakis, destaca per la seva arquitectura i entorn natural. Cada any, la família reial rep als seus jardins membres de la societat balear. Aquests actes representen la connexió entre la Corona i la comunitat local.

La tradició d'aquestes recepcions enforteix els llaços entre la monarquia i els ciutadans. A més, permet que la família reial mantingui un contacte proper durant la seva estada. Mallorca es transforma en un punt de trobada carregat de significat.

| Europa Press

El dissenyador que va vestir la reina Letícia es pronuncia sobre el vestit

El dilluns 4 d'agost, la reina Letícia va sorprendre amb un vestit blanc d'inspiració eivissenca. Firmat pel dissenyador eivissenc Tony Bonet, la peça pertany a la col·lecció Arrels llançada fa dos anys. Actualment, aquest vestit no està a la venda, cosa que el fa encara més especial.

Bonet va explicar que la peça està confeccionada en batista brodada amb un patró estructurat. Destaca per la seva esquena elàstica, faldilla evasé i butxaques, un detall imprescindible per al dissenyador. La combinació d'aquests elements aporta elegància i comoditat.

El dissenyador va confessar que no sabia que la reina conservava el vestit fins que la va veure lluir-lo en persona. En adonar-se'n, l'emoció el va desbordar i va exclamar: “Creia que em moriria”. Veure una creació seva en la reina va ser un moment inoblidable, ple d'orgull i emoció.

Estil mediterrani amb tocs bohemis i personals

El vestit destaca per la seva línia fluida, tirants fixos i escot en ‘V’, evocant l'estètica eivissenca. Els detalls d'encaix i puntilles de cotó aporten un aire clàssic i atemporal al conjunt. Aquest disseny reforça l'aposta de Letícia per la moda espanyola i els creadors locals.

Per completar el look, la reina va escollir arracades de la dissenyadora mallorquina Isabel Guarch. Aquestes estan elaborades en or de 18 quirats i diamants, inspirades en el rosetó de la Catedral de Palma. A més, va portar espardenyes daurades planes que van complementar perfectament el seu estilisme.

La combinació d'aquests elements realça l'elegància natural de Letícia i la seva connexió amb la cultura mediterrània. El seu estil reflecteix una acurada elecció que barreja tradició i modernitat. Així, referma el seu paper com a referent de moda en la monarquia.