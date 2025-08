El paparazzi que va caçar a Leonor al Brasil: 'Ho vaig veure amb els meus propis ulls'

La princesa Leonor ha tornat a acaparar titulars per una raó inesperada durant la seva recent travessia al vaixell escola Juan Sebastián Elcano. Segons ha transcendit, un paparazzi ha afirmat haver-la captat en una situació molt propera amb un jove espanyol. La notícia ha provocat gran expectació, encara que no totes les versions coincideixen sobre el que ha passat.

El famós fotògraf brasiler Fred Pontes ha assegurat al programa TardeAR que va ser ell qui va immortalitzar l'hereva al tron en plena festa de Carnaval a Salvador de Bahia. Segons ha explicat, inicialment no sabia qui era, però va poder observar com la jove es besava amb un company guardiamarina. “Ho vaig veure amb els meus propis ulls”, ha declarat, donant detalls de l'escena.

Pontes ha narrat que en arribar a la festa hi havia moltes parelles besant-se i que ell va pensar que era una parella més de turistes. Tanmateix, un segurata de la princesa va intentar impedir-li fer fotografies i en aquell instant es va adonar de la importància del moment. “No volia problemes ni baralles i vaig marxar cap a una altra banda”, ha confessat el fotògraf.

Les proves que han encès el debat sobre el possible petó de la princesa Leonor

L'expectació ha crescut quan TardeAR ha mostrat les imatges que recolzaven la presència de la princesa amb el seu company, encara que sense captar el petó exacte. La notícia ha obert un debat entre qui creu que es tracta d'un romanç i qui dubta de la veracitat. Per la seva banda, el fotògraf ha demanat disculpes a la societat espanyola per no haver identificat la princesa abans.

No és l'única vegada que la parella ha estat vista junta, un fotoperiodista gallec ha assegurat haver-los vist a Pontevedra. Segons el seu testimoni, tots dos estaven molt pròxims en un club, en actitud íntima i relaxada. A més, ha afegit que semblaven molt còmodes l'un amb l'altre, com si compartissin un vincle especial.

La versió que desmenteix les insinuacions sobre la princesa Leonor al Brasil

Mentrestant, la revista ¡Hola! ha ofert una versió diferent que nega qualsevol escena romàntica. Després d'investigar amb fonts properes a la família reial i als companys de viatge, asseguren que no hi va haver petó ni cap mena de relació amorosa al Brasil. “És mentida, ni petó ni res”, subratllen des de la publicació, que assegura que els acompanyants de la princesa van intentar protegir-la dels fotògrafs.

La publicació assenyala que la princesa simplement va gaudir de la festa Terça da Benção, acompanyada dels seus amics i companys de viatge. Segons la revista, les imatges només mostren Leonor ballant i passant-s'ho bé, quelcom habitual en les seves sortides públiques. La llibertat i comoditat que mostra l'hereva és, per a ells, el més rellevant.

Aquest episodi torna a posar el focus en la vida privada de la futura reina d'Espanya. Mentre alguns mitjans donen per certa una història d'amor, d'altres insisteixen que no hi ha proves clares que la confirmin. Per ara, l'única certesa és que la princesa Leonor continua sent objecte d'atenció i que qualsevol gest seu provoca gran repercussió.