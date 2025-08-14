Laia Alexandri (Barça Femení) celebra dos mesos de casada amb fotos inèdites

Hi va haver un dia al juny que va canviar completament el seu calendari emocional. Avui, dos mesos després, Laia Aleixandri torna al passat recent per regalar un tros íntim als seus seguidors. La central catalana ha tancat un estiu frenètic entre passadís nupcial i túnel de vestidors. Primer va arribar el “sí, vull”; després, el retorn al Barça i després, la concentració amb la selecció en plena Eurocopa.
Preparatius, vestit i la pista “M&L_14.06.25”
La futbolista va publicar a Instagram una sèrie d’imatges dels preparatius, amb un to nostàlgic i molt cuidat. Se la veu enfundada en un vestit blanc de les espatlles descobertes, envoltada per la seva família mentre ajusten els últims detalls. El peu de foto fa un gest a la data que ho va marcar tot: “M&L_14.06.25 ↳ Preparatius”, acompanyant aquelles escenes de camerino que no s’havien mostrat.
No és la primera vegada que la defensa comparteix claus del seu gran dia. Dies després de la cerimònia, va publicar un altre àlbum amb un missatge contundent. “14.06.2025, el dia més feliç de les nostres vides”, confirmava l’efemèride que els seus fans ja havien endevinat. Aquella publicació va segellar el to de celebració que ara reprèn amb material inèdit.
Qui és Moisès Trillo
Laia es va casar a mitjans de juny amb Moisès Trillo, professional de l’esport i fundador de BePlayer, una agència integrada a l’ecosistema YouFirst especialitzada en futbol femení. El seu paper a la indústria i la relació propera amb diverses jugadores van fer que l’enllaç corregués com la pólvora a xarxes i portals esportius.
D’entre les cares conegudes que van assistir a la cerimònia es van veure companyes de vestidor com Ona Batlle o Patri Guijarro, dos noms clau al vestidor blaugrana. La seva presència va quedar registrada en perfils que segueixen el dia a dia del woso i en cròniques que van circular aquell cap de setmana. La combinació de futbol i romanticisme va convertir l’enllaç en un dels esdeveniments de l’estiu.
El retorn al Barça i l’Euro que va ajornar la lluna de mel
Només quaranta-vuit hores després del casament, el Barça va anunciar el fitxatge d’Aleixandri fins al 2029, materialitzant un retorn sentimental i esportiu. L’operació es va comunicar de manera oficial i va rubricar la tornada de la central formada a la Masia, que arriba per reforçar una defensa ambiciosa. El moviment va tancar un cercle emocional a Can Barça i va reordenar l’estiu de la jugadora.
Amb l’Eurocopa immediatament després, la parella va aparcar la lluna de mel i va ajornar celebracions per més endavant. La mateixa Aleixandri ho va admetre en una entrevista durant el torneig, on es va definir com a “exigent” i centrada en l’objectiu col·lectiu. El seu missatge va reforçar la imatge de professional que no abaixa la guàrdia ni en ple pic sentimental.
Les noves fotos han despertat una onada de missatges de felicitació i afecte entre aficionats i periodistes especialitzats. El record del “14.06.25” torna a activar el relat d’un estiu rodó, amb noces, contracte i objectius esportius per endavant. La publicació confirma que, malgrat el soroll del mercat i l’agenda internacional, la futbolista es guarda espai per celebrar.