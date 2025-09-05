Patricia Pardo dona veu al que molts volen opinar sobre Jorge Javier Vázquez

Aquest matí, durant l'emissió de Vamos a Ver, Patricia Pardo ha deixat tothom descol·locat amb un comentari sobre Jorge Javier Vázquez. Ho va fer en repassar el que va passar a la primera gala de Supervivientes All Stars, que es va estrenar dijous a Telecinco amb màxima expectació.
En l'inici del matinal, la periodista avançava els temes del dia, però el que ningú esperava era que s'atrevís a valorar de manera tan clara el paper del presentador. Què va dir exactament Patricia i per què el seu missatge ha donat tant a parlar?
Patricia Pardo s'hi mulla i reconeix el que molts pensen sobre Jorge Javier Vázquez
L'estrena de Supervivientes All Stars va suposar el retorn del format més fort de Telecinco a la graella. La cadena va apostar per una edició especial amb concursants que ja havien viscut l'experiència a Hondures i que buscaven una segona oportunitat. Tanmateix, la gala inicial no va ser gens fàcil.
Un conflicte amb les comunitats garífunes locals va alterar el desenvolupament previst: els salts des de l'helicòpter es van cancel·lar i la tradicional benvinguda no es va poder celebrar. Aquesta circumstància va obligar Jorge Javier i l'equip a improvisar, demostrant la seva capacitat de reacció. La tensió a la Palapa va ser evident, amb friccions entre participants i un inici atípic per al reality.
En aquest context, molts esperaven crítiques cap a l'organització. El sorprenent va ser que el focus dels comentaris acabés en Jorge Javier Vázquez. Encara més per la via d'un reconeixement inesperat en directe d'una de les seves companyes de cadena.
Al matí d'aquest divendres, Patricia Pardo ha pres la paraula a Vamos a Ver i s'ha referit directament al conductor del format. Després de repassar les incidències de la primera gala, la presentadora no ha dubtat a expressar la seva opinió. "I jo vull felicitar, de veritat, Jorge Javier Vázquez, perquè ahir va estar sublim", comentava amb emoció.
Lluny d'un simple elogi, les seves paraules han estat interpretades com un gest de complicitat cap a un company amb qui no sempre se l'ha vist tan propera en pantalla. En un moment en què la cadena busca reforçar la unió de les seves cares, el missatge no ha passat desapercebut.
El detall pren més rellevància si es té en compte que Supervivientes All Stars va marcar un 18,7 % de quota de pantalla, situant-se com a líder de la nit. En aquest context d'èxit, Patricia vol subratllar la capacitat de Jorge Javier per gestionar la tensió, una cosa que, segons va apuntar, va quedar reflectida en directe.
L'estrena accidentada que va posar a prova Jorge Javier Vázquez
El debut del programa no va ser senzill. Les restriccions de les comunitats garífunes a Hondures van obligar a canviar els plans a l'últim minut. Sense la tradicional imatge del salt a l'aigua, Jorge Javier va haver de mantenir l'expectació amb una narrativa diferent.
Una cosa que també ha volgut destacar Patricia Pardo. "Va ser una estrena diferent, ja que un problema amb les comunitats autòctones va impedir que els concursants es llancessin de l'helicòpter i es bategessin en fang", lamentava en directe.
A més, la tensió també va arribar a la Palapa, on els primers enfrontaments entre concursants no van trigar a aparèixer. "Tot i així, vam ser testimonis d'una Palapa molt tensa", afegia la presentadora.
Enmig d'aquest caos, el presentador català es va mostrar ferm i segur. La seva experiència en altres edicions va ser clau per transmetre serenor. D'aquí que la felicitació de Patricia sonés sincera i significativa, un reconeixement a la seva professionalitat en una nit complicada.
L'estrena de Supervivientes All Stars no només ha deixat imatges tenses a Hondures, també ha generat un moment televisiu inesperat a Espanya. Patricia Pardo ha volgut destacar el paper de Jorge Javier Vázquez amb una felicitació que ha sorprès tothom. Tindrà Jorge Javier un programa més tranquil a la segona entrega?