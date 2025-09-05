Confirmen el secret sobre Rocío Flores i el noi actual d'Olga Moreno

Aquesta setmana, Rocío Flores ha tornat a ocupar titulars per una notícia que marca un abans i un després en la seva trajectòria mediàtica. La neta de Rocío Jurado ha confirmat que setembre serà un mes ple de canvis, tant en l'àmbit personal com en el professional.
L'anunci no ha deixat indiferent ningú, ja que obre un nou capítol a la seva vida després de mesos centrada en la seva faceta com a influencer. Tanmateix, el més sorprenent ha estat el secret amb Agustín Etienne, xicot d'Olga Moreno. Què s'amaga darrere d'aquest moviment?
Rocío Flores confirma el nou pas que ha fet en la seva vida professional
Per entendre la magnitud del que ha passat, cal retrocedir en el temps. Rocío Flores va debutar com a col·laboradora a Telecinco el 2021, participant en programes de màxima audiència i generant un interès constant. La seva presència mediàtica es va mantenir activa fins a l'octubre de 2022, quan va anunciar la seva retirada dels platós per dedicar-se de ple al món digital.
Lluny de desaparèixer del focus, es va reinventar com a influencer, arribant a més de 700.000 seguidors a Instagram. A través d'aquesta plataforma ha compartit experiències personals, col·laboracions amb marques i la seva faceta com a empresària. Ha estat, precisament, a les seves xarxes socials on els darrers dies ha donat pistes dels canvis que travessava.
"Feia un munt de dies que estava desapareguda per aquí i em venia molt de gust parlar-vos una mica", va començar dient a les seves xarxes. Amb naturalitat, va afegir: "Tenia moltíssimes ganes que arribés setembre, us ho juro, perquè he tingut un estiu supermogut, sobretot a l'agost". Unes paraules que avançaven que alguna cosa important estava a punt de passar.
Finalment, va revelar que havia decidit mudar-se a Madrid: "Ja us ho puc explicar: passarem una petita temporada més a Madrid que a Màlaga. Estarem una temporadeta aquí, així que ahir van arribar Manuel i Roma, i ara ens estem assentant i acostumant una mica a tot". Una confessió que, lluny de ser un simple canvi de residència, estava vinculada amb un nou projecte professional.
El retorn televisiu de Rocío Flores ja és una realitat. Després de més d'un any allunyada de Telecinco, la cadena ha decidit apostar de nou per ella per reforçar la seva programació de setembre. L'espai encarregat de la seva reaparició és ¡De Viernes!, presentat per Santi Acosta i Beatriz Archidona, que estrena temporada el 5 de setembre.
La decisió no ha passat desapercebuda. Rocío, que en el seu dia va decidir retirar-se per les tensions familiars que l'envoltaven, torna ara amb una imatge renovada i amb la intenció de mostrar una altra faceta de si mateixa. El cert és que Telecinco manté una relació intermitent amb la filla d'Antonio David i Rocío Carrasco.
En alguns moments ha estat un rostre recurrent, mentre que en altres ha optat per mantenir-se en un discret segon pla. Aquest retorn, per tant, marca un nou rumb i obre interrogants sobre quin serà el seu paper a la cadena. Serà una col·laboració puntual o l'inici d'una etapa més estable?
Revelen el secret a crits de Rocío Flores i Agustín Etienne
La confirmació del fitxatge de Rocío Flores per ¡De Viernes! també ha servit per aclarir una cosa que feia mesos que estava a l'aire: la seva ruptura professional amb Agustín Etienne. Durant anys, Etienne va ser molt més que el seu representant. Era la persona que negociava els seus contractes i qui estava al seu costat en cada pas de la seva carrera.
Tanmateix, aquesta vegada la història ha estat diferent. La negociació del seu retorn no ha estat a les seves mans. D'aquesta manera, es confirma el que ja era un secret a crits: Rocío i Agustín van trencar la seva relació professional enmig de tensions personals.
L'arrel d'aquesta ruptura està directament lligada a Olga Moreno. El romanç d'Etienne amb la malaguenya, exparella d'Antonio David i fins aleshores molt propera a Rocío, va obrir una bretxa impossible de tancar. Segons informacions publicades a diferents mitjans, la jove es va sentir traïda quan es va assabentar per la premsa de la nova parella del seu representant.
L'allunyament no va ser només emocional. Rocío va deixar de seguir Agustín a les xarxes socials, va esborrar referències a la seva feina conjunta i va marcar una línia de separació clara. Des de llavors, els rumors sobre la fi de la seva relació professional no havien deixat de créixer, fins que aquest nou projecte ho ha confirmat.
Avui, amb Olga Moreno i Agustín Etienne afrontant els seus propis problemes sentimentals, Rocío Flores ha fet un pas ferm cap endavant. El seu fitxatge en solitari per Telecinco demostra que ja no necessita recolzar-se en qui va ser la seva mà dreta. El secret a crits, finalment confirmat, evidencia que la confiança es va trencar en el moment en què les prioritats d'Agustín van deixar de coincidir amb les seves.