Patricia Pardo pone voz a lo que muchos quieren opinar sobre Jorge Javier Vázquez

Esta mañana, durante la emisión de Vamos a ver, Patricia Pardo ha dejado a todos descolocados con un comentario sobre Jorge Javier Vázquez. Lo hizo al repasar lo sucedido en la primera gala de Supervivientes All Stars, que se estrenó el jueves en Telecinco con máxima expectación.

En el arranque del matinal, la periodista adelantaba los temas del día, pero lo que nadie esperaba era que se atreviera a valorar de forma tan clara el papel del presentador. ¿Qué dijo exactamente Patricia y por qué su mensaje ha dado tanto que hablar?

| Telecinco

Patricia Pardo se moja y reconoce lo que muchos piensan sobre Jorge Javier Vázquez

El estreno de Supervivientes All Stars supuso el regreso del formato más fuerte de Telecinco a la parrilla. La cadena apostó por una edición especial con concursantes que ya habían vivido la experiencia en Honduras y que buscaban una segunda oportunidad. Sin embargo, la gala inicial no fue nada fácil.

Un conflicto con las comunidades garífunas locales alteró el desarrollo previsto: los saltos desde el helicóptero se cancelaron y la tradicional bienvenida no pudo celebrarse. Esa circunstancia obligó a Jorge Javier y al equipo a improvisar, demostrando su capacidad de reacción. La tensión en la Palapa fue evidente, con roces entre participantes y un arranque atípico para el reality.

En ese contexto, muchos esperaban críticas hacia la organización. Lo sorprendente fue que el foco de los comentarios terminara en Jorge Javier Vázquez. Más aún por la vía de un inesperado reconocimiento en directo de una de sus compañeras de cadena.

En la mañana de este viernes, Patricia Pardo ha tomado la palabra en Vamos a Ver y se ha referido directamente al conductor del formato. Tras repasar las incidencias de la primera gala, la presentadora no ha dudado en expresar su opinión. "Y yo quiero felicitar, de verdad, a Jorge Javier Vázquez, porque ayer estuvo sublime", comentaba con emoción.

| Mediaset

Lejos de un simple cumplido, sus palabras han sido interpretadas como un gesto de complicidad hacia un compañero con el que no siempre se la ha visto tan cercana en pantalla. En un momento en el que la cadena busca reforzar la unión de sus rostros, el mensaje no ha pasado desapercibido.

El detalle cobra más relevancia si se tiene en cuenta que Supervivientes All Stars marcó un 18,7 % de cuota de pantalla, situándose como líder de la noche. En este contexto de éxito, Patricia quiere subrayar la capacidad de Jorge Javier para manejar la tensión, algo que, según apuntó, quedó reflejado en directo.

El estreno accidentado que puso a prueba a Jorge Javier Vázquez

El debut del programa no fue sencillo. Las restricciones de las comunidades garífunas en Honduras obligaron a cambiar los planes en el último minuto. Sin la tradicional imagen del salto al agua, Jorge Javier tuvo que mantener la expectación con una narrativa distinta.

Algo que también ha querido destacar Patricia Pardo. "Fue un estreno diferente, ya que un problema con las comunidades autóctonas impidió que los concursantes se tiraran del helicóptero y se bautizaran en barro", lamentaba en directo.

Además, la tensión también llegó a la Palapa, donde los primeros enfrentamientos entre concursantes no tardaron en aparecer. "Aun así, fuimos testigos de una Palapa muy tensa", añadía la presentadora.

| RTVE

En medio de ese caos, el presentador catalán se mostró firme y seguro. Su experiencia en otras ediciones fue clave para transmitir serenidad. De ahí que la felicitación de Patricia sonara sincera y significativa, un reconocimiento a su profesionalidad en una noche complicada.

El estreno de Supervivientes All Stars no solo ha dejado imágenes tensas en Honduras, también ha generado un momento televisivo inesperado en España. Patricia Pardo ha querido destacar el papel de Jorge Javier Vázquez con una felicitación que ha sorprendido a todos. ¿Tendrá Jorge Javier un programa más tranquilo en la segunda entrega?