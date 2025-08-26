Silenci a 'Vamos a Ver' per la revelació de Patricia Pardo en ple directe

Durant l'última emissió de Vamos a Ver, la presentadora Patricia Pardo ha deixat més d'un sense paraules amb la darrera revelació que ha compartit en ple directe. Una informació que està directament relacionada amb un dels temes principals de la setmana.
Aquest dilluns, s'han encès totes les alarmes en confirmar-se la tràgica notícia de la mort de l'actriu Verónica Echegui. Una inesperada defunció que va tenir lloc el passat 24 d'agost i que sens dubte ha provocat un buit profund entre els seus companys i seguidors.
Com era d'esperar, els mitjans de comunicació del nostre país no han trigat a fer-se ressò d'aquesta trista notícia. Tant és així que, en les darreres hores, han estat els encarregats de desvelar més detalls al respecte.
Aquest dimarts, 26 d'agost, un equip de reporters del programa Vamos a Ver ha estat present en el darrer adeu de l'actriu. Per la seva banda, Patricia Pardo s'ha encarregat d'informar des del plató sobre com es desenvoluparia la cerimònia:
“Ara mateix, a les onze del matí, començarà la seva cerimònia de comiat”, ha assegurat la presentadora, visiblement afectada. Una cerimònia que, segons ella, ha reflectit a la perfecció la manera en què Verónica Echegui va afrontar la seva dura malaltia: amb discreció i envoltada únicament pels seus éssers estimats.
“L'actriu serà acomiadada de la manera com va afrontar la seva malaltia, de la mateixa manera: en silenci, amb discreció i envoltada únicament pels seus”, ha explicat Patricia Pardo.
A continuació, Patricia ha donat pas a la seva companya María Lázaro, que es trobava al tanatori per donar l'última hora del funeral de Verónica Echegui.
“Des d'aquest tanatori i amb aquest afecte us expliquem que ja està tenint lloc aquest adeu. Un comiat molt senzill, en petit comitè per a la seva família i per als seus éssers estimats més propers”, ha assegurat la reportera.
A més, ha afegit que durant el matí no ha aparegut cap personalitat del món del cinema i la cultura, ja que tots els seus companys de professió hi van acudir el dia anterior. Moment en què Patricia Pardo ha volgut fer un important aclariment:
“Ella va demanar discreció. És veritat, que tothom es pregunta inevitablement: «Què ha passat?, per què ha mort una noia tan jove amb 42 anys?». Ella va demanar discreció i cal mantenir i respectar aquesta discreció perquè és la seva última voluntat”
Patricia Pardo no ha volgut canviar de tema sense abans donar el condol “a totes les persones que la trobaran molt a faltar”. A més, ha aprofitat l'ocasió per retre-li un petit homenatge a l'actriu.
“És veritat, que jo crec que tots admiràvem Verónica, però en sentir les paraules tan sentides... Sens dubte ajuden a perfilar aquesta persona que ha marxat, un ésser incommensurable.[…]El nostre reconeixement a la seva figura, i llum i progrés per a la seva ànima allà on sigui”, ha sentenciat.