El pacte del rei Joan Carles i Froilà que desfermarà un rebombori a la Família Reial

La Família Reial se sent amenaçada davant el pacte que impera entre el rei Joan Carles i el fill de Marichalar. Avi i net comparteixen des de fa anys la seva vida a Abu Dhabi després que la infanta Elena enviés allà el seu fill gran. D'aquesta manera l'allunyava dels escàndols que anava protagonitzant a Madrid per les seves polèmiques sortides nocturnes.
No obstant això, el que ningú s'esperava és que Froilà i el rei Joan Carles s'aliessin per posar en escac la Família Reial. Tots dos representen la part més díscola de la Corona i aquest temps als Emirats ha reforçat una idea en comú.
La Família Reial tremola davant l'últim del rei Joan Carles
La Família Reial ha viscut aquests últims cinc anys en una calma tensa gràcies al trasllat del rei Joan Carles a Abu Dhabi. Amb això la Corona marcava les distàncies amb l'emèrit després dels seus escàndols financers i personals. A ell s'hi va unir un altre membre controvertit de la família: el fill de la infanta Elena, traient-se així un altre maldecap.
Tanmateix, aquest trasllat forçós d'ambdós als Emirats va crear una aliança potent entre avi i net. Així, es va establir un pacte entre el fill d'Elena i el rei Joan Carles: Froilà tornarà a Espanya quan ho faci el seu avi. I aquest retorn conjunt dels dos és el que desfermarà un rebombori a la Família Reial.
Principalment, perquè es tractaria de l'arribada compartida de dos dels membres més díscols de la institució. Qui van contribuir en el passat a tacar la imatge de la Corona i fer que Felip i Letícia s'esforcessin a canviar les coses.
Aquesta espera del fill de la infanta genera expectatives. Molts es pregunten si, quan el rei Joan Carles torni a Europa (possiblement a Portugal), el seu net aprofitarà l'oportunitat per tornar també. Si això passa, la repercussió a la Família Reial serà immediata.
N'hi ha que afirmen que l'actitud del jove és el que li impedeix tornar. Però també hi ha qui destaca que sense el rei Joan Carles a Abu Dhabi, Froilà no tindria raons per quedar-s'hi. D'aquí la idea de tornar a Espanya en el moment en què l'emèrit decideixi abandonar els Emirats.
El rei Joan Carles demostra en qui confia dins la Família Reial
La veritat és que no seria d'estranyar que quan el rei Joan Carles decideixi tornar a Espanya ho faci també el fill de Marichalar. És sabut per tothom que l'exsoberà sent predilecció per Froilà. Tant, que gràcies als seus contactes, el jove compta amb una bona feina i una vida acomodada a Abu Dhabi.
La relació que mantenen és excel·lent i en aquests anys junts han compartit nombrosos moments en família. Aquest pacte tàcit, esperar que el rei Joan Carles torni perquè Froilà també ho faci, és el nucli de futures polèmiques.
El retorn del nebot de Felip de la mà del seu avi podria portar conseqüències inesperades per a la Família Reial. Sobretot si el germà de Victòria Frederica no ha millorat la seva actitud com es pretenia amb la seva estada a Abu Dhabi. A això s'hi sumaria la presència del rei Joan Carles que no ha deixat de protagonitzar titulars ni controvèrsies des que va marxar.
Mentrestant, Joan Carles continua mesurant-se amb la Família Reial desafiant-la. Primer amb la publicació de les seves memòries i ara avaluant el seu retorn. Es planteja que podria establir-se a Portugal, si això passa, moltes peces d'aquest trencaclosques es mouran, inclòs el futur de Froilà.
Sens dubte tot un repte per a la Família Reial que albira el final d'una època en calma. De moment, avi i net continuen als Emirats i sembla que, per ara, no es contempla el retorn de cap dels dos.