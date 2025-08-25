Ara sí: a 'Pasapalabra' confirmen el rumor sobre en Manu i la Rosa a l'últim moment

Pasapalabra ha comunicat una cosa que feia temps que es rumorejava. Ni més ni menys que, en darrera instància, ha revelat l’assoliment tan important de Manu i Rosa.
Sí, que els dos actuals concursants han aconseguit superar molts dels seus antecessors en el format. Han assolit una xifra de pot que només s’ha aconseguit en dues ocasions anteriors en la història del format a Antena 3. Assoliment que només s’havia vist en dues ocasions i que situa els concursants a l’altura dels noms més recordats del format.
Manu i Rosa segueixen enfrontant-se cada dia a Pasapalabra amb l’objectiu de poder fer-se amb el milionari pot. I en la darrera entrega, Roberto Leal, el presentador, va confirmar el que se sospitava. Ni més ni menys que ells han aconseguit superar molts dels seus antecessors en aquest espai.
Així, va exposar en el darrer moment: “Hem superat els 2.000.000 €. Em costa fins i tot pronunciar-ho”.
Exactament, els dos concursants han aconseguit que el pot arribi als 2.002.000 €, una xifra que ben pocs imaginaven que es podria superar de nou. Amb aquest rècord, ells es converteixen en protagonistes d’una etapa daurada del concurs.
Aquest assoliment no és casualitat, ja que tots dos han demostrat una constància admirable. Cada tarda, els dos s’enfronten amb un nivell altíssim de preparació, cosa que ha permès que el premi creixi setmana rere setmana. El resultat és un premi acumulat que ja forma part dels més grans de la història del concurs.
La fita adquireix més rellevància si es recorda el context. Només en dues ocasions anteriors s’havia aconseguit superar la barrera dels 2.000.000 €.
La primera vegada va ser el 2006, quan Eduardo Benito va aconseguir endur-se 2.190.000 €. La segona va ser el 2023, amb l’històric triomf de Rafa Castaño, que va conquerir ni més ni menys que 2.272.000 €. I ara, Manu i Rosa han aconseguit que el pot torni a situar-se en aquesta elit.
L’audiència de Pasapalabra ha rebut la notícia amb autèntica eufòria. Molts comentaven en directe a les xarxes socials com d’impressionant era veure els dos concursants arribar tan lluny.
Una rivalitat, la de Rosa i Manu, que manté viu el concurs de Pasapalabra
El duel entre Rosa i Manu ja és part de l’atractiu principal de Pasapalabra. Tots dos concursants s’han guanyat l’afecte del públic per la seva constància i bon tarannà, fins i tot en els moments més tensos. La rivalitat entre ells no només manté l’emoció en cada entrega, també eleva la qualitat del programa d’Antena 3 a un nivell extraordinari.
Ella ha sorprès en més d’una ocasió amb la seva rapidesa i precisió en les respostes. El seu estil metòdic i calmat contrasta amb l’agilitat del seu rival, que sol arriscar en situacions límit per no quedar enrere. Aquest equilibri ha creat una tensió narrativa que el públic gaudeix dia a dia.
La confirmació del pot milionari ha reforçat encara més la llegenda d’ambdós participants. Si bé encara no se sap qui dels dos serà capaç d’endur-se finalment el premi, el cert és que han marcat un abans i un després en el format. La seva capacitat de resistència, setmana rere setmana, és el que ha permès que la xifra segueixi creixent fins a nivells històrics.
Els seguidors del format també destaquen la tasca de Roberto Leal. Ell ha sabut transmetre l’emoció de cada jornada i, en aquest cas, el seu anunci del premi històric va ser la cirera d’una jornada especial. Amb un estil proper i entusiasta, va aconseguir que la notícia ressonés encara més entre l’audiència.
La dada no és menor. Superar la barrera dels 2.000.000 € converteix el pot actual en un dels més alts de l’etapa d’Antena 3, i de tota la trajectòria del concurs. Manu i Rosa, amb el seu esforç i talent, ja han entrat a la història de Pasapalabra, malgrat que el desenllaç final encara està per escriure’s.