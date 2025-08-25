El importante paso de Rafa Nadal y Xisca Perelló tras dar la bienvenida al nuevo bebé

Rafa Nadal y Xisca Perelló han dado un paso muy importante en su vida familiar tras la reciente llegada de su segundo hijo. La pareja ha experimentado cambios significativos que reflejan la nueva etapa que están viviendo tras ampliar la familia. Este movimiento va más allá de la paternidad y trae consigo decisiones trascendentales que marcarán su futuro cercano.

El nacimiento de Miquel el 7 de agosto ha llenado de alegría el hogar de Rafa y Xisca, casi tres años después de la llegada de Rafael, su primer hijo. La llegada del bebé ha supuesto una alegría renovada para la pareja y ha marcado el inicio de una nueva etapa familiar. Este momento especial ha llevado a Nadal y Xisca a planificar los próximos pasos en su vida juntos.

| Europa Press

En una entrevista reciente, Rafa Nadal ha contado que, junto a su esposa, han tomado la decisión de mudarse a una nueva casa para ajustarse mejor a su vida actual. Esta nueva vivienda está situada en Porto Cristo, Manacor, en Mallorca, un lugar muy querido por el tenista. La decisión de cambiar de residencia responde a la búsqueda de un ambiente que les permita disfrutar más plenamente de esta etapa familiar.

La llegada de su segundo hijo impulsa a Rafa Nadal y Xisca Perelló a dar un nuevo rumbo a su vida en Mallorca

La casa en la que han invertido tiempo y esfuerzo lleva años en construcción y ha sido diseñada por el arquitecto mallorquín Tomeu Esteva. Con una superficie de 1.500 metros cuadrados y ubicada en un terreno de 7.000 metros cuadrados, la mansión cuenta con impresionantes vistas al mar Mediterráneo. Este entorno ofrece un equilibrio perfecto entre privacidad y belleza natural.

Entre las comodidades que ofrece se encuentran una piscina con vistas al mar, gimnasio, spa, un muelle para el yate y hasta un helipuerto. Además, la propiedad está cerca de la Rafa Nadal Academy, el centro deportivo que el tenista fundó en 2016, lo que le ayuda a equilibrar su vida personal y profesional. Sin duda, un lugar diseñado para el descanso y el disfrute.

Alejado del tenis, Rafa construye una vida distinta junto a Xisca y sus hijos

Rafa Nadal ha confesado sentirse en paz con su nueva etapa, lejos de las exigencias del tenis profesional. Tras anunciar su retirada el pasado noviembre, está disfrutando de su tiempo como padre a tiempo completo y de nuevos hobbies como el fútbol. El exnúmero uno del mundo ha expresado que está en proceso de descubrir qué dirección quiere tomar en esta nueva fase de su vida.

Con este importante cambio, Rafa y Xisca están dando forma a un futuro lleno de calma y oportunidades. La llegada de Miquel ha sido solo el inicio de esta etapa de renovación, donde la familia y el bienestar personal ocupan el centro. Mallorca seguirá siendo testigo de la vida y crecimiento de esta familia tan querida y admirada.