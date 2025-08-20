Logo xcatalunya.cat
Gent

Rafa Nadal, sense Xisca Perelló i amb una confessió important: 'És una mica difícil'

Nadal afronta un nou capítol ple de canvis i reptes que posaran a prova la seva força més enllà de la pista

Tamara de la Cruz

Rafa Nadal  viu un moment de transició profund. Gairebé un any després de penjar la raqueta, el mallorquí s'enfronta a una vida diferent, lluny de l'exigent calendari competitiu que va marcar la seva carrera. Aquest canvi no ha estat senzill i ha portat amb ell emocions noves i desafiaments inesperats.

Nadal ha passat de tenir un dia estructurat entre entrenaments i partits a adaptar-se a un ritme més pausat i lliure. En aquesta etapa ha de descobrir nous objectius i donar un nou sentit al seu dia a dia. Per a algú acostumat a la disciplina i l'exigència de l'esport professional, no resulta gens fàcil.

Rafa Nadal concentrat jugant un partit de Tennis
Nadal revela com passa els seus dies després de deixar el tennis | Europa Press

Un desafiament en bicicleta per donar suport a causes socials

Després de la seva retirada de les pistes, Rafa no s'ha quedat estàtic i ha trobat una nova meta: superar els 7,5 quilòmetres en bicicleta. Aquest repte va més enllà de l'esport, ja que forma part d'un projecte solidari que busca recaptar fons per a dues fundacions. Així, Nadal canalitza la seva energia i esforç cap a causes socials que li importen.

Els diners recaptats es dividiran entre la Fundació Rafa Nadal, que promou l'esport entre joves amb discapacitat, i la Fundació Real Racing Club, que impulsa programes inclusius a Cantàbria. Aquesta iniciativa reflecteix com Nadal segueix compromès amb l'impacte positiu més enllà de la seva carrera esportiva.

Rafa Nadal somrient vestit amb un vestit fosc sosté un nen petit en braços mentre tots dos saluden amb la mà en una pista de terra batuda.
Rafa Nadal se centra en la seva família després de la seva retirada del tennis | Europa Press

La dificultat de Rafa Nadal per adaptar-se a un dia sense metes

Recentment, Rafa Nadal va concedir una entrevista sense la companyia de la seva esposa, Xisca Perelló, en què va parlar obertament sobre el seu dia a dia després de la retirada de les pistes. “És una mica difícil decidir quin és el dia a dia, perquè no hi ha una rutina com hi havia abans”, va confessar.

A més, Nadal va explicar com ha canviat el seu despertar: “Abans em llevava amb el despertador. Ara tinc un nen que em desperta a les set, més o menys”. Aquesta nova realitat l'impulsa a buscar noves formes de mantenir-se actiu i motivat.

La disciplina continua sent una constant, tot i que ara amb un enfocament molt més orientat a cuidar la seva salut i benestar. Lluny de les pistes, Rafa reconeix que la manca de rutina li ha generat una certa dificultat. L'entrevista reflecteix com el seu paper de pare i la seva nova vida familiar han canviat el seu ritme diari de manera profunda.

Rafa Nadal i Xisca Perelló posant juntes en un esdeveniment formal amb fons de logotips.
La seva dona sempre ha estat el seu suport més incondicional dins i fora de les pistes | GTRES

Xisca Perelló, el suport incondicional de Rafa Nadal

Tot i que Nadal està centrat en els seus nous projectes, crida l'atenció que en les seves recents declaracions gairebé no va esmentar Xisca Perelló, la seva esposa i gran suport durant els seus anys com a tenista. L'absència de referències directes ha despertat curiositat sobre com està vivint aquesta transició personal.

Xisca sempre ha estat una peça clau en la vida i carrera de Rafa, acompanyant-lo a cada pas. Ara, amb la retirada i la vida fora de les pistes, el paper de la parella podria estar evolucionant, tot i que sens dubte continua sent un pilar fonamental per a l'extenista.

Rafa Nadal afronta una etapa de canvis i reptes personals que van més enllà de l'esport. Tot i que la retirada li ha deixat un buit difícil d'omplir, la seva capacitat per fixar-se nous objectius reflecteix el seu esperit incansable. Ara, més que mai, Nadal demostra que la disciplina i la passió poden reinventar-se, adaptant-se a una vida on l'èxit es mesura en impacte i benestar familiar.

