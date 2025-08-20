Rafa Nadal, sense Xisca Perelló i amb una confessió important: 'És una mica difícil'

Rafa Nadal viu un moment de transició profund. Gairebé un any després de penjar la raqueta, el mallorquí s'enfronta a una vida diferent, lluny de l'exigent calendari competitiu que va marcar la seva carrera. Aquest canvi no ha estat senzill i ha portat amb ell emocions noves i desafiaments inesperats.
Nadal ha passat de tenir un dia estructurat entre entrenaments i partits a adaptar-se a un ritme més pausat i lliure. En aquesta etapa ha de descobrir nous objectius i donar un nou sentit al seu dia a dia. Per a algú acostumat a la disciplina i l'exigència de l'esport professional, no resulta gens fàcil.
Un desafiament en bicicleta per donar suport a causes socials
Després de la seva retirada de les pistes, Rafa no s'ha quedat estàtic i ha trobat una nova meta: superar els 7,5 quilòmetres en bicicleta. Aquest repte va més enllà de l'esport, ja que forma part d'un projecte solidari que busca recaptar fons per a dues fundacions. Així, Nadal canalitza la seva energia i esforç cap a causes socials que li importen.
Els diners recaptats es dividiran entre la Fundació Rafa Nadal, que promou l'esport entre joves amb discapacitat, i la Fundació Real Racing Club, que impulsa programes inclusius a Cantàbria. Aquesta iniciativa reflecteix com Nadal segueix compromès amb l'impacte positiu més enllà de la seva carrera esportiva.
La dificultat de Rafa Nadal per adaptar-se a un dia sense metes
Recentment, Rafa Nadal va concedir una entrevista sense la companyia de la seva esposa, Xisca Perelló, en què va parlar obertament sobre el seu dia a dia després de la retirada de les pistes. “És una mica difícil decidir quin és el dia a dia, perquè no hi ha una rutina com hi havia abans”, va confessar.
A més, Nadal va explicar com ha canviat el seu despertar: “Abans em llevava amb el despertador. Ara tinc un nen que em desperta a les set, més o menys”. Aquesta nova realitat l'impulsa a buscar noves formes de mantenir-se actiu i motivat.
La disciplina continua sent una constant, tot i que ara amb un enfocament molt més orientat a cuidar la seva salut i benestar. Lluny de les pistes, Rafa reconeix que la manca de rutina li ha generat una certa dificultat. L'entrevista reflecteix com el seu paper de pare i la seva nova vida familiar han canviat el seu ritme diari de manera profunda.
Xisca Perelló, el suport incondicional de Rafa Nadal
Tot i que Nadal està centrat en els seus nous projectes, crida l'atenció que en les seves recents declaracions gairebé no va esmentar Xisca Perelló, la seva esposa i gran suport durant els seus anys com a tenista. L'absència de referències directes ha despertat curiositat sobre com està vivint aquesta transició personal.
Xisca sempre ha estat una peça clau en la vida i carrera de Rafa, acompanyant-lo a cada pas. Ara, amb la retirada i la vida fora de les pistes, el paper de la parella podria estar evolucionant, tot i que sens dubte continua sent un pilar fonamental per a l'extenista.
Rafa Nadal afronta una etapa de canvis i reptes personals que van més enllà de l'esport. Tot i que la retirada li ha deixat un buit difícil d'omplir, la seva capacitat per fixar-se nous objectius reflecteix el seu esperit incansable. Ara, més que mai, Nadal demostra que la disciplina i la passió poden reinventar-se, adaptant-se a una vida on l'èxit es mesura en impacte i benestar familiar.