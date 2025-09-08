El inminente paso de la reina Sofía deja señalada a la infanta Elena (61 años)

La reina Sofía ha retomado su agenda oficial y lo ha hecho con fuerza y con un claro compromiso institucional. En plena recta final del verano, su majestad ha confirmado su asistencia a un acto de peso. Ya está preparando su próximo viaje a Galicia.

Allí, en Ferrol, será la madrina de la botadura de la fragata F111 “Bonifaz”, la primera de una nueva serie para la Armada Española. El evento tendrá lugar el 11 de septiembre en los astilleros de Navantia.

Este gesto ha significado mucho debido a que la reina cerrará así un verano atípico. Apenas ha pasado tiempo en Palma de Mallorca, su estancia en Marivent ha sido breve y discreta.

La reina Sofía ha pasado un verano complicado

Nada que ver con otros años debido a que en otras ocasiones, doña Sofía llegaba en julio y organizaba todo para la llegada de sus hijos y nietos. Era una tradición muy suya. Le gustaba estar antes, dejarlo todo listo, y recibir a la familia con los brazos abiertos.

Pero este año ha sido distinto debido a que la salud de su hermana Irene ha ocupado todo su tiempo. Sofía ha estado completamente volcada en ella. La cuida, la protege y la acompaña en cada momento, lo ha hecho con amor, sin quejas.

Con la responsabilidad que solo una hermana mayor entiende. Irene, aquejada por una enfermedad que borra recuerdos, ha tenido en Sofía a su gran refugio.

La infanta Elena estará separada de doña Sofía durante unos días

En esta labor, no ha estado sola: Sus hijas han sido sus aliadas. Ambas han estado turnándose para ayudarla y no han querido que su madre afronte sola la situación. Han mostrado unidad, aunque por momentos con agendas cruzadas.

Sin embargo, el nuevo paso institucional de la reina ha dejado señalada a Elena y no es casual. Mientras Sofía cumpla en Galicia con su deber como madrina naval, alguien debe quedarse en Madrid junto a Irene. Cristina ha estado hace poco en Barcelona, con sus hijos y Elena, por su parte, viajará con su padre a Nueva York del 17 al 26 de septiembre.

Por eso, todo apunta a que Elena será la encargada de cuidar a su tía en los próximos días. Estará con su madre, asumiendo un papel discreto pero necesario. La reina Sofía ha cumplido con su deber y al hacerlo, ha dejado claro quién debe ahora asumir el suyo.