'Com si fos ahir' del 9 de setembre: La Marta no està bé

L’episodi de dimarts 9 de setembre arriba amb retrobades incòmodes, decisions que poden canviar trajectòries. També amb un parell de cops de realitat que ningú veia venir. No tot el que s’ha deixat a mitges abans de l’agost tornarà al mateix lloc.
Comencem per la primera de les trames. Una trama que es veu que donarà força joc, almenys en aquests primers mesos. Després d’un estiu amb la Diana (Mercè Arànega) al cap —aquella dona que va tornar el dia del seu propi funeral i que li ha capgirat el mapa emocional— l’Ivan es convenç que veure-la és la millor manera de pair-ho tot. La trobada, però, no li ofereix el tancament que esperava.
Més aviat el deixa desil·lusionat. Amb la sensació que hi ha preguntes que no tindran resposta i que la Diana juga un partit on ell sempre va a remolc. La Noe és qui la convencerà per veure-la.
Neus: recerca amb noms propers
La Neus engega el seu treball sobre l’Alzheimer i arrenca el setembre muntant equip. Per fi li han donat llum verda després de molt temps lluitant-hi. El que aparenta ser un procés tècnic es converteix en una trama humana: potser les peces clau —infermers i suport clínic— són més a prop del que es pensa.
La Sílvia (Montse German) li proposarà l’Andreu i ell hi sembla interessat. Però ben aviat veurem com els dos personatges xoquen. Un fet que, en aquest tipus de sèries, és preludi a que acabin embolicats. I més si tenim en compte l’historial de l’Andreu.
Toni Petit: créixer també és marxar
El Toni petit es mira al mirall i veu un futur que potser no passa per La Iaia. Després d’un any dur, el noi es planteja volar i buscar camins que no l’ancorin a la rutina ni a records que pesen. Per a la Marta, que s’hi havia agafat com a ancoratge emocional i professional, la idea és un cop dur. Li costa entendre-ho i el buit es fa gran. És evident que continua notant l'absència del Joel.
Els arguments del Toni petit són totalment raonables. La feina és per fer de professor de filosofia i història en un centre d’adults. Està estudiant filosofia i li diu a la Marta que tots dos sabien que la feina a la Iaia no seria per sempre. La Marta, però, li pregunta el sou. Intentarà fer una contraoferta?
On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 9 de setembre de 2025?
El segon episodi de la setmana - i de la temporada - de 'Com si fos ahir' començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda. Segons la programació oficial a la web del 3cat, durarà trenta-nou minuts. Com cada dia, després del 'Cuines', a TV3 i a la plataforma 3cat.