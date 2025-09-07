Logo xcatalunya.cat
La Família Reial ja no ho amaga: es confirmen els rumors sobre la infanta Elena

La Família Reial ha decidit no amagar l’última hora sobre la infanta Elena, confirmant així els rumors sobre ella

La Família Reial torna a estar al centre d'atenció, però aquesta vegada per la infanta Elena i una gran notícia que ha omplert de felicitat els seus membres més propers. Els rumors que circulaven des de fa setmanes sobre la infanta Elena finalment s'han confirmat: compartirà una nova aventura al costat del seu pare. Tots dos uniran llaços a través d'una passió que comparteixen des de fa anys: la navegació.

Gran amant del mar i de les regates, el rei emèrit ha sabut transmetre aquesta afició als seus fills, especialment a la infanta Elena, que ha demostrat ser una entusiasta navegant. Ara, tots dos es preparen per salpar cap a una de les cites més prestigioses del món nàutic: el Campionat del Món de 6 Metres, que se celebrarà entre el 17 i el 26 de setembre a Nova York.

Joan Carles I i la infanta Elena, un home i una dona, posen somrients en un esdeveniment nocturn.
Joan Carles I i la infanta Elena viatjaran aviat a Nova York | Europa Press, xcatalunya.cat

Segons informa Vanitatis, don Joan Carles viatjarà als Estats Units amb l'objectiu de participar activament en aquesta competició internacional, representant el seu equip. Al seu costat, hi serà la infanta Elena, que també prendrà part a l'esdeveniment, tot i que competirà amb una altra embarcació. El lloc escollit per a aquesta cita és l'exclusiu Seawanhaka Corinthian Yacht Club, situat a Centre Island, a la localitat d'Oyster Bay.

La Família Reial ha decidit no amagar les últimes informacions sobre la infanta Elena

Abans d'arribar a terres americanes, pare i filla tenen previst retrobar-se a Sanxenxo, la localitat gallega que ja ha acollit en altres ocasions el rei emèrit durant les seves visites per participar en regates. Serà el punt de partida d'un viatge que els portarà a viure una experiència única.

Primer pla de la infanta Elena amb rostre neutre.
La infanta Elena és una gran aficionada a les regates | Europa Press

El campionat arrencarà oficialment el 17 de setembre amb els registres i inspeccions tècniques, i culminarà el dia 26 amb el lliurament de premis i un esperat banquet de cloenda.

La infanta Elena ha demostrat que és una gran apassionada de l'esport que tant agrada a la Família Reial

Aquesta competició, que té els seus orígens el 1907, ha estat històricament punt de trobada de grans figures de la navegació internacional.

La presència de la infanta Elena en aquest esdeveniment no només confirma el seu fort vincle amb el seu pare, sinó també amb el mar. La seva decisió d'acompanyar-lo a Nova York, embarcant-se tots dos en aquesta travessia, és una mostra més de la complicitat i estima que els uneix. Sens dubte, es tracta d'un viatge que quedarà gravat a la seva memòria i que marca un capítol especial en la seva història familiar.

