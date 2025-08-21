El pare de Lamine Yamal, molt enfadat, diu el que tothom pensa sobre Nicki Nicole

Mounir Nasraoui, pare de Lamine Yamal, ha reaparegut davant la premsa molt enfadat per la nova polèmica que s'ha generat al voltant del seu fill. Tant és així que, visiblement molest, no ha tingut cap problema a revelar el que realment pensa sobre la cantant argentina, Nicki Nicole.
Va ser el passat 13 de juliol quan es van encendre totes les alarmes al voltant d'aquesta jove promesa del futbol espanyol. I és que, aquell dia, el jove va celebrar a Barcelona el seu 18è aniversari. Una festa que, com tots sabem, no va estar exempta de polèmiques.
Ara, i amb aquest tema encara ressonant amb força, Lamine Yamal ha tornat a convertir-se en l'objectiu dels mitjans de comunicació. I tot després que hagi sortit a la llum el seu suposat romanç amb la cantant argentina, Nicki Nicole.
Aquests rumors van començar, precisament, després de la seva polèmica festa d'aniversari. Dies més tard, el periodista Javi de Hoyos va assegurar que, tot i que en aquella celebració només hi va haver flirtejos, el passat 24 de juliol s'haurien fet un petó apassionat en una discoteca.
Tanmateix, les xerrameques es van intensificar encara més després que Nicki Nicole assistís al Trofeu Joan Gamper amb una samarreta de Lamine Yamal. Cita esportiva en què el Barça s'enfrontava al Como italià.
Ara, segons diverses informacions, tots dos haurien compartit el cap de setmana passat una escapada romàntica a Mònaco. Allà, se'ls hauria vist en una actitud molt propera, cosa que ha disparat les especulacions sobre un vincle sentimental.
De moment, ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole han volgut pronunciar-se sobre aquesta suposada història d'amor. Mentrestant, el pare del jove, Mounir Nasraoui, ha respost amb contundència a les preguntes d'Europa Press sobre l'artista argentina. Moment en què ha deixat al descobert el que molts pensen d'ella.
El pare de Lamine Yamal parla alt i clar sobre Nicki Nicole
Visiblement enfadat, i després que els reporters li hagin preguntat pel romanç de Lamine Yamal i Nicki Nicole, Mounir Nasraoui ha estat molt clar: “No sé qui és”.
“No sé ni la seva imatge, com és la seva cara... No et puc dir si està sortint o no ho sé”, ha afegit el pare de l'esportista a continuació, referint-se a la suposada nova il·lusió del seu fill.
A més, i després de deixar clar que no pensa ficar-se en la vida de Lamine Yamal a no ser que sigui “una cosa greu”, Mounir Nasraoui ha fet un pas més enllà. Tant és així que no ha tingut cap problema a assegurar que la relació del seu fill i Nicki Nicole “són coses de nens”.
“Aquestes coses són ximpleries. Jo no estaré veient el meu fill, amb qui està sortint… Si us plau, tio, una mica de privacitat també es mereix la gent. Jo no estaré darrere del meu fill com un gripau”
D'altra banda, no ha volgut deixar passar l'ocasió per desmentir que el seu fill porti una foto de Nicki Nicole a la pantalla del seu mòbil: “Què va! Això no m'ho crec. Ell té germans, té família, té mare, té pare, té àvia. No ha de posar-hi… No sé qui és ni aquesta Nicki Nicole, ni m'interessa la pobra noia”, ha recalcat.
Finalment, i abans d'acabar amb la seva intervenció, el pare de Lamine Yamal ha deixat molt clar que ell “no en vol saber res”. “És respectable que tinguin la seva vida, m'és igual. Jo parlo amb el meu fill, però en les nostres tradicions tenim respecte cap als fills, i els fills cap als pares”, ha sentenciat.