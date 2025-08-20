Lamine Yamal, enxampat fora d’Espanya i amb una acompanyant inesperada

Els rumors sobre una possible relació entre Lamine Yamal i Nicki Nicole han anat agafant cada vegada més força les darreres setmanes. Des de principis d'agost, s'ha parlat d'una proximitat especial entre la cantant argentina i el jove futbolista del FC Barcelona. La versió ha començat a circular amb insistència, i les últimes imatges difoses han reforçat aquestes especulacions.
Tots dos han estat captats gaudint d'un cap de setmana a Mònaco i, a les fotografies, se'ls ha vist passejant per la ciutat amb una complicitat evident. Ella ha lluït uns pantalons platejats i un top negre i ell ha vestit completament de negre, amb gorra inclosa. Fins i tot han estat filmats caminant junts davant de la botiga de Valentino, cosa que ha generat un gran rebombori a les xarxes socials.
La relació entre ells ja havia donat senyals fa setmanes i, segons ha revelat el periodista Javi de Hoyos, Nicki Nicole ha assistit a la polèmica festa de Lamine a Barcelona. Encara que aquell dia no va passar res més enllà de la diversió, sí que hi va haver, en paraules del mateix comunicador, “molt flirteig”. Pocs dies després, el 24 de juliol, tots dos van ser vistos besant-se en una discoteca i sortint junts del local de matinada.
Lamine Yamal es troba fora d'Espanya de vacances
La cantant també ha mostrat el seu interès en la carrera de Yamal. No va voler perdre's el Trofeu Joan Gamper disputat al Camp Nou davant el Como. Acompanyada per Bizarrap, la intèrpret va ocupar un lloc d'honor a l'estadi.
Les càmeres la van enfocar animant amb entusiasme i, sobretot, vestint la samarreta del Barça amb el número “10” de Lamine a l'esquena. Un gest que ha tornat a desfermar els rumors sobre la proximitat de la parella.
Ara, les fotografies de l'escapada a Mònaco han marcat un nou capítol. S'ha confirmat que tots dos han compartit estada a la luxosa ciutat del Principat.
Lamine Yamal ha estat enxampat amb Nicki Nicole fora d'Espanya
Ell s'ha mostrat fent exercici en un hotel amb vistes al Mediterrani. Ella ha compartit imatges en biquini a bord d'un iot. Cap dels dos ha posat junts, però el paral·lelisme de les seves publicacions ha estat evident.
El 18 d'agost també han estat captats arribant a Barcelona en un avió privat. Tot i que cap dels dos ha confirmat oficialment la relació, els seguidors ja han donat per fet el romanç. L'expectació ha crescut, i les xarxes socials s'han omplert de comentaris i teories sobre el possible festeig.
La veritat és que ningú no ha esperat que Lamine Yamal i Nicki Nicole hagin estat enxampats junts d'aquesta manera. La discreció que han mantingut fins ara ha saltat pels aires, i la seva inesperada aparició a Mònaco ha encès totes les alarmes al món de l'espectacle i l'esport.