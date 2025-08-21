El padre de Lamine Yamal, muy enfadado, dice lo que todos piensan sobre Nicki Nicole

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha reaparecido ante la prensa muy enfadado por la nueva polémica que se ha generado alrededor de su hijo. Tanto es así que, visiblemente molesto, no ha tenido reparos en revelar lo que realmente piensa sobre la cantante argentina, Nicki Nicole.

Fue el pasado 13 de julio cuando se encendieron todas las alarmas alrededor de esta joven promesa del fútbol español. Y es que, aquel día, el joven celebró en Barcelona su 18º cumpleaños. Una fiesta que, como todos sabemos, no estuvo exenta de polémicas.

Ahora, y con este tema todavía resonando con fuerza, Lamine Yamal ha vuelto a convertirse en el objetivo de los medios de comunicación. Y todo después de que haya salido a la luz su supuesto romance con la cantante argentina, Nicki Nicole.

Dichos rumores comenzaron, precisamente, tras su polémica fiesta de cumpleaños. Días más tarde, el periodista Javi de Hoyos aseguró que, aunque en esa celebración solo hubo coqueteos, el pasado 24 de julio se habrían besado con pasión en una discoteca.

Sin embargo, las habladurías se intensificaron aún más después de que Nicki Nicole acudiera al Trofeo Joan Gamper con una camiseta de Lamine Yamal. Cita deportiva en la que el Barça se enfrentó al Como italiano.

Ahora, según varias informaciones, ambos habrían compartido el pasado fin de semana una escapada romántica en Mónaco. Allí, se les habría visto en actitud muy cercana, lo que ha disparado las especulaciones sobre un vínculo sentimental.

Por el momento, ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole han querido pronunciarse sobre esta supuesta historia de amor. Mientras tanto, el padre del joven, Mounir Nasraoui, ha respondido con contundencia a las preguntas de Europa Press sobre la artista argentina. Momento en el que ha dejado al descubierto lo que muchos piensan de ella.

El padre de Lamine Yamal habla alto y claro sobre Nicki Nicole

Visiblemente enfadado, y después de que los reporteros le hayan preguntado por el romance de Lamine Yamal y Nicki Nicole, Mounir Nasraoui ha sido muy claro: “No sé quién es”.

“No sé ni su imagen, cómo es su cara... No te puedo decir si está saliendo o no lo sé”, ha añadido el padre del deportista a continuación, refiriéndose a la supuesta nueva ilusión de su hijo.

Además, y después de dejar claro que no piensa meterse en la vida de Lamine Yamal a no ser que sea “algo grave”, Mounir Nasraoui ha dado un paso más allá. Tanto es así que no ha tenido reparos en asegurar que la relación de su hijo y Nicki Nicole “son cosas de niños”.

“Esas cosas son tonterías. Yo no voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo… Por favor, tío, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”.

Por otro lado, no ha querido dejar pasar la ocasión para desmentir que Lamine lleve una foto de Nicki Nicole en la pantalla de su móvil: “¡Qué va! Eso no me lo creo. Él tiene hermanos, tiene familia, tiene madre, tiene padre, tiene abuela. No tiene que poner ahí… No sé quién es ni la Nicki Nicole esta, ni me interesa la pobre chica”.

Finalmente, y antes de terminar con su intervención, el padre de Lamine Yamal ha dejado muy claro que él “no quiere saber nada”. “Es respetable que tengan su vida, me da igual. Yo hablo con mi hijo, pero en nuestras tradiciones tenemos respeto hacia los hijos, y los hijos hacia los padres”, ha sentenciado.