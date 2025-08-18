El detall que confirma l'habitació d'hotel de Lamine Yamal i Nicki Nicole

Lamine Yamal no només brilla dins del camp, també fora d'ell. El jove crack del Barça ha protagonitzat un dels moments més virals de l'estiu. Aquesta vegada no per una jugada o un gol, sinó per una escapada romàntica. La seva acompanyant ha estat la cantant argentina Nicki Nicole.
Les pistes han arribat directament des de les seves xarxes socials. El jugador va compartir una imatge gaudint d'un dinar exclusiu en un hotel. El que semblava una foto trivial amagava un gran detall: hi havia dos parells de coberts. I no estava sol. Al cap de pocs minuts, Nicki Nicole pujava imatges des de la mateixa habitació.
L'hotel: luxe extrem a The Maybourne Riviera de Mònaco
Els fans no van trigar a identificar el lloc: The Maybourne Riviera. Un hotel cinc estrelles situat en una de les zones més cares d'Europa. Vistes al Mediterrani, art contemporani a cada habitació i serveis exclusius. Una destinació reservada per a uns pocs.
El preu d'aquesta habitació no està a l'abast de tothom. Segons Booking, supera els 10.000 euros per nit. Un caprici d'alt nivell, només apte per a estrelles com ells. Les fotos compartides mostren exactament el mateix quadre que apareix a l'habitació de l'hotel.
Una història que ho té tot per convertir-se en tendència
El futbolista té un historial de moments virals fora de la gespa. Des de festes d'aniversari fins a viatges amb Neymar al Brasil. Aquesta escapada a Mònaco se suma a una llarga llista. Però aquesta vegada amb un to clarament romàntic.
Tots dos han gestionat amb cura la publicació de les seves fotos. No apareixen junts, però les pistes estan perfectament sincronitzades. Menjar idèntic, mateixa decoració, mateixos fons. Tot indica que han volgut compartir-ho sense dir-ho obertament.
L'afició del Barça reacciona amb entusiasme i orgull
Els culers no han trigat a reaccionar a les xarxes. Aplaudeixen la llibertat del seu jugador i celebren la seva relació. "Mentrestant segueixi marcant gols, que faci el que vulgui", diuen molts. La majoria considera que és una recompensa merescuda per la seva entrega i talent.
També hi ha qui somia amb col·laboracions entre tots dos. Cançons dedicades, celebracions amb picades d'ullet, i un romanç de pel·lícula. El nou "power couple" de l'esport i la música podria arrasar el 2025.
En el primer partit de lliga va ser el gran protagonista. Va donar una assistència magistral i va marcar un gol espectacular. És el jugador més jove amb aquesta influència a Europa. I manté els peus a terra, tot i tot el soroll. La seva relació amb Nicki Nicole no sembla afectar el seu rendiment. Al contrari, se'l veu més confiat, relaxat i somrient.
El futur de la parella i del Barça promet emocions fortes
Nicki Nicole l'acompanya en un moment clau de la seva vida. Junts, combinen carisma, joventut, èxit i talent. Per ara, només han deixat pistes. Però l'habitació de luxe, les fotos sincronitzades i els gestos romàntics parlen clar. El crack del Barça i l'estrella argentina ja formen la parella de l'any. I sí, amb permís de Messi i Antonela.