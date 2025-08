'Mañaneros 360', en problemes per la gran notícia d'Adela González: 'Màxima tensió'

El plató de Mañaneros 360 va viure una escena d'alt voltatge quan Adela González va haver d'intervenir de manera taxativa durant una connexió en directe. La tensió va esclatar sense previ avís, i l'equip de TVE es va veure obligat a prendre decisions en calent per protegir la integritat de l'espai.

"Màxima tensió a Mijas, detenen el fill de l'home trobat mort en una arqueta per haver matat presumptament un altre veí de la localitat", va explicar l'Adela amb veu ferma. A partir d'aquell moment, l'ambient al plató es va tornar incòmode, especialment quan la família d'una de les víctimes va començar a llançar amenaces.

| RTVE

Tot va començar amb una notícia que ja per si sola generava inquietud: dues morts violentes a Mijas, Màlaga, connectades per una presumpta venjança familiar. Mañaneros 360 va entrar en directe amb familiars dels implicats, però el que semblava una entrevista més, es va convertir en una situació límit. Qui eren a l'altra banda del micròfon? Què va passar perquè l'Adela González prengués una decisió tan contundent en ple directe?

Una intervenció descontrolada que va deixar sense paraules l'equip de Mañaneros 360

La tensió va començar a gestar-se quan l'Adela González va explicar amb claredat la situació: "Sembla embolicat, però compte, ambdues morts tenen relació". Segons va relatar, en Fran, el fill d'en Raúl, l'home trobat sense vida, hauria acabat amb la vida d'en Fernando, l'última persona amb qui se'l va veure.

L'espai va entrar en contacte amb la Rocío i la Concha, germana i neboda del difunt Fernando. "Ell és innocent, ara estem més segures. Si abans estàvem segures, ara més que mai", va assegurar una d'elles amb convicció, deixant clar el seu punt de vista davant les càmeres.

Però la conversa es va torçar quan una tercera persona, visiblement alterada, va arrabassar el micròfon al reporter. "Has de viure amb la consciència, t'ha de remoure per dins i t'has de morir per dins en recordar com has matat el meu oncle a boca de canó", va exclamar.

| RTVE

Els insults es van intensificar ràpidament. "Perquè primer, si tu li fots un tret a la cama al meu oncle, tingues consciència, si tens cor, però tu no tens cor", va continuar la jove, entre llàgrimes i ràbia.

El reporter intentava mediar, mentre l'Adela observava l'escena sense poder intervenir directament des del plató. "Estan molt nerviosos perquè viuen dies d'autèntica tensió, temen que pugui haver-hi més represàlies que li prenguin un altre familiar", va explicar el reporter.

Però això no es va aturar aquí, sinó que la tensió va continuar escalant. "Ara tenim por que vinguin pel meu germà David. Perquè l'han amenaçat, que els matarien a tots dos i n'han matat un", va afegir l'entrevistada mentre la seva filla gesticulava amb força davant l'objectiu.

Adela González decideix tallar l'entrevista i frena el caos en el directe de Mañaneros 360

En aquell moment, la situació es va tornar insostenible. "Quan van trobar el cos del seu pare, van amenaçar els meus dos germans, en Fernando i a...", va intentar continuar l'entrevistada. Però l'Adela González, conscient de la gravetat del moment, va interrompre la connexió sense vacil·lar.

"El que no permetrem és utilitzar les càmeres d'aquest programa per amenaçar ningú. No ho permetrem, ho sentim", va sentenciar amb fermesa la presentadora, tallant el directe i marcant un límit clar.

La seva reacció va ser immediata, professional i contundent. No només va voler protegir la línia editorial de l'espai, sinó també salvaguardar la integritat emocional de l'audiència i el respecte als implicats.

| RTVE

Aquest episodi ha sacsejat la línia editorial de Mañaneros 360, un espai que sol abordar l'actualitat social amb un enfocament calmat. Tanmateix, la cruesa dels fets i la intensitat emocional dels familiars han portat al límit fins i tot els seus presentadors.

Molts usuaris han aplaudit la reacció de l'Adela González, destacant el seu temple i la seva capacitat de mantenir el control en una situació tan explosiva. Altres, però, han qüestionat la decisió de connectar en directe amb familiars tan implicats emocionalment.

Del que no hi ha cap dubte és que Mañaneros 360 ha viscut un dels seus moments més crítics amb l'Adela González al capdavant. La seva intervenció en directe va evitar que el programa servís d'altaveu d'amenaces. La tensió viscuda demostra que, a televisió, la fina línia entre informació i emoció pot tornar-se insostenible en segons.