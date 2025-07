La princesa Leonor parla de la crisi i emociona el rei Felip: 'Incerteses'

No cada dia s'assisteix a un esdeveniment que barreja tradició, talent jove i emoció sincera. La gala dels Premis Princesa de Girona, celebrada al Liceu de Barcelona, va ser una d'aquestes ocasions que deixen una empremta. Leonor, novament, va sorprendre amb les seves paraules i va atreure l'atenció de qui l'escoltava.

Leonor, hereva al tron, no només va presidir amb temple l'acte, sinó que va aconseguir capturar l'atenció i, sobretot, les emocions. El seu discurs, natural i lúcid, va marcar un nou moment estel·lar en el seu creixent rol institucional.

| Instagram, @casareal.es

Leonor destaca davant Felip VI, en una generació que floreix a les esquerdes

Entre els guardonats hi havia un arquitecte i professor a Cornell i Harvard, Manuel Bouzas, l'obra del qual aposta per una construcció sostenible. La princesa no va dubtar a reconèixer la seva visió. Assenyalant que “encara que assumeix que vivim en crisi i incerteses constants, aquest és el millor moment per ser jove i conjugar arquitectura i sostenibilitat”.

Bouzas, que ha portat els seus projectes a ciutats com Roma, València o Venècia, es va mostrar igual de clar. “Som una generació filla de la crisi, sí, però que floreix entre les seves esquerdes”. Per a ell, la clau és “qüestionar-ho tot” i pensar diferent si volem redissenyar una indústria responsable del 40% de les emissions.

El seu missatge va ressonar profundament i va commoure fins i tot el rei Felip VI, present a la gala. El jove arquitecte no va esquivar la realitat, però tampoc es va rendir davant d'ella. La seva mirada crítica i entusiasta va encaixar perfectament amb el to de l'acte.

| Europa Press

Leonor com a portaveu del canvi

No va ser només Bouzas qui va captar l'atenció de la princesa. Leonor també va esmentar amb admiració Valentina Agudelo, creadora d'un dispositiu de detecció precoç de càncer de mama amb IA. I Pablo Sánchez, impulsor d'incubadores accessibles per a nadons prematurs en hospitals amb pocs recursos.

Va celebrar la capacitat de l'enginyer Andreu Dotti per convertir una frustració personal amb les matemàtiques en una plataforma educativa que avui ajuda milers d'estudiants. A Gabriela, científica guatemalenca, la va descriure com algú “entusiasmada per una convicció: totes les persones mereixen una atenció en salut digna”.

I sobre Antoni Forner-Cuenta, enginyer químic, va subratllar el seu entusiasme contagiós per aconseguir un emmagatzematge eficient d'energies renovables, vital per a la transició ecològica.

| Instagram, @casareal.es

La veu pròpia i mirada ferma de Leonor que emociona

Amb un estil proper i molt precís, Leonor va deixar clara la seva admiració pels joves guardonats i els seus valors. La seva manera de connectar amb ells i transmetre les seves històries amb empatia va consolidar el seu paper com a referent emergent d'una monarquia més humana i conscient.

La princesa va parlar de dificultats, sí. Però també va parlar de solucions, d'entusiasme i del futur que esmena els problemes. I en cada paraula, va reflectir la responsabilitat de qui representa i comprèn el seu temps.