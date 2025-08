El problema d'Ana Obregón i la mansió de Mallorca surt a la llum en el pitjor moment

per Cándido Casares

L'estiu ha portat més que altes temperatures a la vida d'Ana Obregón. L'actriu, que intenta mantenir-se al marge del rebombori mediàtic per la gestació subrogada de la seva neta, s'enfronta ara a una nova preocupació que involucra el seu passat familiar més íntim.

Es tracta de la venda de la mansió familiar a Mallorca, un lloc carregat d'història i emocions. La propietat, considerada una de les més exclusives de l'illa, no aconsegueix captar compradors tot i el seu elevat valor simbòlic i arquitectònic. Què està passant exactament amb aquesta residència tan emblemàtica?

Ana Obregón i els seus germans, obligats a rebaixar el preu de la seva mansió a Mallorca

La finca en qüestió, coneguda com El Manantial, no és una simple propietat. Va ser construïda pel pare de l'Ana, Antonio García, a través de la seva promotora JOTSA, i des de llavors es va convertir en el refugi d'estiu de la família Obregón. Està situada a Costa de los Pinos, a la zona nord de Mallorca, un enclavament privilegiat i ple de records.

Allà van passar junts innombrables estius. L'Ana, els seus germans i, especialment, el seu fill Aless van gaudir d'aquest racó privat que la mateixa presentadora va immortalitzar en els seus famosos posats en biquini, que any rere any acaparaven titulars.

Després de la pèrdua dels seus pares, els cinc germans Obregón van decidir tornar-se per continuar gaudint de la finca. Tanmateix, la realitat del mercat immobiliari, sumada al desgast emocional, els ha portat a una decisió inevitable: posar-la a la venda.

El cor del problema ha sortit a la llum en plena tempesta mediàtica per a Ana Obregón. El Manantial, l'espectacular residència familiar que està a la venda per 35 milions d'euros, no aconsegueix atreure compradors. Segons fonts de l'entorn, amb prou feines han rebut visites d'interessats i cap oferta sòlida.

La situació, lluny de ser una simple qüestió econòmica, adquireix un to personal. "Ubicada a la prestigiosa Costa de los Pinos, a Son Servera, aquesta propietat destaca pel seu luxe, elegància i comoditat", resa l'anunci de l'agència de luxe encarregada de vendre-la. Tanmateix, ni la cuidada descripció ni els encants arquitectònics estan aconseguint l'efecte desitjat.

La casa, que ocupa una parcel·la de més de 6.000 m² amb accés privat a la platja, piscina i espai per a helicòpter, figura entre les propietats més exclusives del mercat. Tot i això, la família s'enfronta ara a la possibilitat d'haver de rebaixar considerablement el preu per atreure possibles compradors.

L'interior de la casa està dividit en tres zones: dia, nit i servei. Compta amb set dormitoris amb bany en suite, un saló-menjador integrat amb vistes al mar i una casa de convidats completament equipada. A la zona exterior, destaquen una font de marbre, escultures d'autor, un estany de carpes i fins i tot pista de pàdel.

La casa, a més, es troba en una zona on viuen rostres coneguts com Ágatha Ruiz de la Prada, cosa que augmenta l'interès mediàtic per qualsevol moviment a la zona. De moment, els germans han optat pel silenci, mantenint la discreció mentre decideixen els següents passos.

El difícil moment personal d'Ana Obregón agreuja la situació immobiliària

La notícia arriba en un moment especialment delicat per a Ana Obregón. L'actriu segueix afrontant crítiques per la gestació subrogada de la qual va néixer la seva neta Ana Sandra. Tot i mostrar-se feliç i bolcada en la petita, la pressió mediàtica no ha cessat.

Aquest nou contratemps se suma a la llista d'obstacles recents per a l'actriu. Mentre intenta mantenir un perfil baix i centrar-se en la seva família, el problema amb la venda de la propietat familiar la torna al focus mediàtic.

La venda frustrada de la mansió familiar arriba en un dels moments més sensibles per a Ana Obregón. Mallorca i la seva mansió ja no són només records, sinó també una font d'incertesa.