Felip VI i Joan Carles I mirant-se amb serietat sobre un fons fosc i dos signes d’exclamació vermells entre ells
Felip VI està decidit a mantenir l'estabilitat de la Corona davant dels desafiaments familiars | Europa Press, xcatalunya.cat, STILLFX
El rei Felip, molt preocupat: el seu pare, Joan Carles, no li ho perdona i es venjarà

La distància entre el rei emèrit, Joan Carles I, i el seu fill Felip VI torna a tensar la imatge de la Corona

per Tamara de la Cruz

La tensió entre el rei Felip VI i el seu pare, Joan Carles I, ha pres nova vida amb un anunci inesperat. L'emèrit, després d'anys de silenci, sembla decidit a prendre la paraula i enfrontar-se al relat que Felip ha construït. Aquesta decisió ha deixat l'entorn palatí en alerta màxima.

La distància física mai no ha estat suficient perquè la relació es refredi completament. Tot i que Joan Carles viu a Abu Dhabi des de 2020, la seva figura pública continua vigent. Ara, el que semblava una retirada definitiva podria convertir-se en un enfrontament simbòlic inevitable.

Un home amb barba i vestit fosc està davant de diverses banderes acolorides.
El rei Felip, preocupat, s'enfronta a tensions creixents amb el seu pare | Instagram, @casareal.es

La tensió que feia anys que es coïa

Durant la seva estada a l'exili, Joan Carles va instal·lar una vida discreta fora del focus mediàtic. El rei Felip, per la seva banda, va consolidar una imatge basada en la transparència institucional. Tot i així, nombrosos episodis no resolts van continuar posant tensió al seu vincle familiar.

Fonts properes indiquen que el ressentiment personal ha anat creixent amb els anys. L'emèrit sent que el seu llegat ha estat minimitzat per la nova generació. L'ansietat a la Zarzuela prové d'aquest desequilibri entre dues narratives irreconciliables.

Portada d’un llibre titulat Joan Carles I Reconciliació Memòries amb la imatge d’un home vestit amb uniforme militar i banda blava
Un llibre que podria canviar la història de la monarquia | Planeta de libros

L'ambiciós retorn de l'emèrit a través de les seves memòries

El rei Felip està profundament preocupat, ja que el seu pare, Joan Carles, manté ressentiments que semblen difícils de superar i estaria disposat a prendre represàlies. El rei creu que el seu pare no li ha perdonat certes coses i planeja venjar-se d'ell a través de les seves memòries.

El llibre de memòries, titulat Reconciliació, promet explicar la versió personal de Joan Carles sense guardar-se res. L'emèrit planeja acompanyar-lo d'una fundació a Abu Dhabi per protegir la seva herència i llegat. Aquest doble moviment ha estat interpretat com una declaració pública i directa cap al seu fill.

La data escollida per a la seva publicació, el 12 de novembre de 2025, coincideix amb el 50è aniversari de la seva proclamació com a rei. Aquesta coincidència ha estat llegida com una estratègia per restar brillantor simbòlica a les celebracions institucionals de Felip. El gest ha elevat el nivell d'alarma a l'entorn reial.

Un home de cabell canós i barba mira pensatiu cap a la finestra, vestint una camisa blanca i corbata estampada, amb cortines marrons i blanques de fons.
Felip VI, ferm davant la crisi familiar | Instagram, @casareal.es

Un possible xoc institucional que preocupa

La Casa Reial tem que el llibre provoqui més que revelacions personals. Alguns especialistes ja mencionen la possibilitat que es desencadeni una “regència encoberta”. S'especula fins i tot sobre una abdicació silenciosa si l'impacte mediàtic es desboca.

El contingut filtrat inclouria crítiques directes a Felip i reflexions sobre la Transició. També aborda temes sensibles com el control de la narrativa històrica nacional. Tot això podria tensar encara més la fràgil estabilitat institucional.

L'anunci de les memòries de Joan Carles ha intensificat la tensió, posant en escac la relació entre pare i fill. La incertesa creix, ja que el contingut d'aquestes revelacions podria canviar el panorama polític i personal de la monarquia espanyola.

Mentrestant, Felip VI s'enfronta a un futur ple de desafiaments, intentant mantenir l'estabilitat i la imatge institucional. La publicació de les memòries promet no només desvelar secrets, sinó també marcar un abans i un després en la història recent de la Corona.

