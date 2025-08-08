Cressida Bonas, exnòvia del príncep Harry, reapareix amb una gran notícia

En la vida d'en Harry, hi ha qui prefereix el silenci i la discreció fins que alguna cosa realment important els convida a parlar. Cressida Bonas n'és una. El seu estil elegant i reservat l'ha mantinguda al marge dels focus, però sempre que reapareix, ho fa deixant empremta.
Coneguda pel seu passat vincle amb el príncep Harry, ha construït una vida pròpia lluny de la pressió mediàtica. Avui, la seva veu torna a sentir-se amb un to més íntim, sincer i ple de matisos. Una confessió que deixa entreveure el seu present i les seves prioritats.
L'exnòvia d'en Harry: trencant mites amb honestedat
En una entrevista recent, la Cressida va confessar que la seva idea inicial de la maternitat era de conte. “M'imaginava una dona asseguda sota un arbre amb un nadó tranquil, radiant, però no és així, oi?”. La realitat, reconeix, és molt més caòtica: “Tens vòmit a la brusa, als cabells, i el teu fill està plorant”.
La seva visió ha canviat gràcies a les converses que manté al seu pòdcast Lessons From Our Mothers, que condueix juntament amb la seva germanastra Isabella Branson. Allà escolten testimonis de celebritats britàniques i mares anònimes. “L'amor que sento pel meu fill és un amor que ni tan sols podria descriure… a vegades molt visceral, però també molt desafiant”, va relatar.
Un nom que guarda un homenatge
Al juny va donar la benvinguda a la seva filla, Delphina Pandora. El segon nom és un tribut a la seva germana Pandora Cooper-Key, morta de càncer el 2024. L'elecció amaga un record profund i un gest d'amor que transcendeix generacions.
En aquell moment difícil, la Cressida va trobar en la criança una lliçó inesperada: “No vaig tenir més remei que estar present amb el meu fill en lloc d'estar en aquell moment de dolor. Em vaig adonar que l'únic que els infants realment volen de tu no és que siguis perfecte, sinó que estiguis (…) amb ells en el moment”.
Més enllà del príncep Harry i de la reialesa
La Cressida, que va ser parella del príncep Harry entre 2012 i 2014, es va casar el 2020 amb Harry Wentworth-Stanley. Amb ell comparteix també el seu fill gran, Wilber James. Tot i que la seva vida va estar lligada a la reialesa britànica, el seu missatge actual s'allunya de títols i protocols.
El seu testimoni se suma al d'altres dones que, com Meghan Markle, han parlat sense filtres sobre les llums i ombres de ser mare. En cada paraula, la Cressida recorda que la perfecció no és l'objectiu. El que importa és la connexió real amb els fills, fins i tot enmig del caos.