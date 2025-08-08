L'ordre directa de Felip VI i Letícia Ortiz sobre Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia

Els estius al Palau de Marivent ja no són el que eren. Aquella època en què el rei Joan Carles I exercia d'amfitrió per a la reialesa i l'alta societat internacional ha quedat sepultada sota un nou règim d'austeritat i control.
Avui, la residència d'estiu de la Família Reial a Mallorca és un búnquer de discreció, un reflex de la monarquia que Felip VI i, sobretot, la reina Letícia han construït maó a maó. Una fortalesa amb unes normes d'accés molt clares i, pel que sembla, amb una llista d'admissió cada cop més exclusiva.
En aquest nou Marivent, les estades són més curtes i l'agenda, mil·limètrica. Lluny queden els dies de iots i recepcions fastuoses. Ara, la presència reial es justifica amb la participació del Rei a la Copa de Vela i el tradicional posat familiar.
Unes aparicions calculades per mantenir la visibilitat de l'illa sense caure en els excessos del passat. Però darrere d'aquesta façana de normalitat s'amaga una directriu fèrria que afecta directament aquells que abans formaven part del cercle més íntim de la família: l'entrada està prohibida per a certs exmembres. Començant pel fet que a Letícia mai li ha agradat anar-hi.
Marivent: Territori vetat per a Iñaki i Ainhoa
L'ordre, segons ha transcendit en diversos mitjans, és tan clara com contundent i emana directament de Zarzuela: Iñaki Urdangarin i la seva parella, Ainhoa Armentia, no són benvinguts a Mallorca durant l'estada dels Reis. Una prohibició que fa anys que dura i que, amb tota probabilitat, durarà per sempre.
No es tracta d'una simple recomanació, sinó d'una ordre directa per evitar qualsevol mena de coincidència, per fortuïta que sigui. Felip VI no vol creuar el seu camí amb el del seu excunyat, ni que la imatge de la Corona es vegi entelada per una fotografia incòmoda en plena temporada d'estiu.
El veto no es limita a les portes de Marivent. La prohibició s'estén a tot l'ecosistema social que envolta la Família Reial a l'illa. Llocs com el prestigiós Club Nàutic de Mallorca, on Urdangarin era una figura habitual en els seus anys com a duc de Palma, li han tancat les portes.
Els restaurants de luxe i els cercles socials que abans el rebien amb els braços oberts ara s'alineen amb la postura del Rei, deixant clar que la seva lleialtat és amb la institució i no amb els antics membres caiguts en desgràcia.
Un exili social que transcendeix el divorci
Aquesta decisió va molt més enllà del divorci ja signat amb la infanta Cristina. És un moviment estratègic per protegir la imatge de la Corona, un tallafoc que la reina Letícia ha impulsat amb determinació des que el cas Nóos va fer trontollar els fonaments de la monarquia. L'ordre de mantenir Urdangarin i Armentia allunyats és la culminació d'un procés d'allunyament que busca aïllar qualsevol focus de possible escàndol.
L'efectivitat de la mesura és tal que la parella ha hagut de redissenyar completament els seus plans d'estiu. Conscients que la seva presència a les Balears seria analitzada amb lupa i que es trobarien amb un ambient hostil, han optat per destins alternatius, lluny dels focus que un dia van desitjar.
Aquest exili social demostra que, tot i que legalment Iñaki Urdangarin ja no té vincles amb la Família Reial, la seva ombra continua sent prou allargada perquè Felip VI prengui mesures dràstiques.
La relació dels Urdangarin amb Felip i Letícia era excel·lent fins que va esclatar l'escàndol. Letícia Ortiz va obligar el seu germà a tallar tota relació, no només amb l'exjugador d'handbol, sinó també amb la seva pròpia germana.
Els estius també servien perquè els nets visitessin uns dies la reina Sofia. Enguany la reina emèrita gairebé només ha estat unes hores a l'illa. La malaltia de la seva germana implica que Sofia vol estar amb ella, però en anys anteriors, Letícia només va acceptar que arribessin altres hostes fins que ella i el seu marit se n'haguessin anat. La majoria de vegades per separat. En vacances privades amb els respectius amics.