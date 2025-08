Ni Elena ni Joan Carles I: El Royal que mou fitxa després de l’últim escàndol de Froilán

L'estiu és sinònim de titulars per a la Família Reial, però no sempre pels motius desitjats. Mentre els Reis i les seves filles mantenen un perfil institucional normal, l'ombra de la polèmica torna a planar sobre Zarzuela, i aquesta vegada, l'epicentre del sisme té nom i cognoms.

Es tracta de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón. El seu recent retorn a Espanya, teòricament per celebrar el seu aniversari en la intimitat, ha acabat convertint-se en una crisi que ha esgotat la paciència del mateix monarca.

Lluny de la discreció que se li pressuposa pel seu estatus, Froilán ha tornat a demostrar que la seva presència és un imant per als conflictes. L'exili daurat a Abu Dhabi, orquestrat per allunyar-lo del focus mediàtic i protegir la imatge de la Corona, sembla haver servit de ben poc. El jove enyora les seves nits de festa a Espanya, i cada vegada que trepitja terra pàtria, el comptador d'escàndols es reactiva, posant a prova els nervis de la seva família i, especialment, els del seu oncle, el Rei Felip VI.

| Froilán de Marichalar

Una nit a Eivissa que desferma la tempesta a Zarzuela

L'últim capítol d'aquesta saga va tenir lloc a l'enclavament per excel·lència de la festa estival: Eivissa. Froilán, gaudint de la nit en una coneguda discoteca de l'illa, va protagonitzar un altercat que no va trigar a saltar als mitjans. Així ho vam explicar recentment a XCatalunya.

Segons el testimoni d'una jove al programa TardeAR, el nebot del Rei va exhibir una actitud que molts testimonis van qualificar de "prepotent". Pel que sembla, el jove actuava com si el local li pertanyés, un comportament que va culminar en una trobada tensa.

La testimoni va relatar com Froilán li va oferir fer-se una fotografia amb ell, un gest que ella va refusar. La negativa no va caure gens bé al nét de Joan Carles I, qui, segons la denunciant, va reaccionar de manera desproporcionada. "Em va dir que era una maleducada, que era grollera", va explicar la jove, afegint que la va mirar amb una expressió "agressiva" que la va fer sentir intimidada.

| Casa Real, XCatalunya, Lana Molly Resources

Tot i que no hi va haver contacte físic, l'escena va ser prou incòmoda perquè transcendís més enllà de les parets de la discoteca, arribant directament a orelles de la Casa Reial.

Felip VI tanca la qüestió: la trucada que posa la Infanta Elena contra les cordes

Aquest nou episodi, que se suma a un llarg historial de baralles i sortides de to, ha estat la gota que ha fet vessar el got per a Felip VI. El Rei, la principal missió del qual des de la seva proclamació ha estat salvaguardar la reputació de la monarquia amb una política de 'tolerància zero', no ha deixat passar l'incident.

La indignació a Zarzuela ha estat majúscula, no per la gravetat del fet en si, sinó per la constant repetició d'un patró que danya la imatge institucional.

| XCatalunya, Froilán de Marichalar, Felipe VI

Fonts properes al palau asseguren que, després de conèixer els detalls, Felip VI es va posar en contacte de manera immediata amb la seva germana, la Infanta Elena. La conversa va ser breu però contundent. El monarca li va exigir que prengués mesures dràstiques i posés fi, d'una vegada per totes, al comportament del seu fill.

Un ultimàtum en tota regla que situa la Infanta en una posició extremadament delicada. Ella, que sempre ha intentat mediar i excusar les accions de Froilán, es troba ara entre l'espasa de l'autoritat reial i la paret de la conducta del seu primogènit. El descontrol és evident. Molts es pregunten, què hauria passat si Joan Carles I hagués acceptat que Elena fos la seva hereva?

Durant la redacció de la Constitució se li va proposar a l'aleshores monarca un canvi per eliminar la preferència del baró en la successió a la corona. Ell s'hi va negar. Segons diversos experts, no veia Elena capacitada per regnar.