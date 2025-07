Novetats sobre el casament d'Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia

Des que a l'estiu de 2022 van sortir les imatges a Biarritz d'Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia passejant de la mà, la premsa del cor reincideix a parlar de casament. És un vincle que ha anat trencant silencis i generant debats familiars i socials. Però, què hi ha de cert? En els últims dies, s'ha fet un gir inesperat: hi haurà casament… o tot s'enfonsa?

Rumors inicials i reaccions trobades

El gener de 2025, la periodista Marisa Martín Blázquez va revelar a Fiesta que Iñaki (57) i Ainhoa (46) “tenen plans de casar-se”, tot i que l'entorn més íntim mostrava certa reticència, especialment entre els fills d'Urdangarin. Segons va explicar, “algun d'ells no hi està del tot a favor” i es destacava que el desig era celebrar una cerimònia discreta, amb pocs convidats.

Els rumors es van acompanyar d'imatges nadalenques a Vitòria, interpretades com un intent d'integrar Ainhoa en trobades familiars. Tanmateix, no tothom va voler participar-hi: alguns fills, especialment Irene, van manifestar fidelitat a la seva mare, la infanta Cristina.

| Casa Real, XCatalunya, Canva Creative Studio

També cal recordar que des de 2023 existia en l'acord de divorci una clàusula que prohibia a Urdangarin casar-se abans d'hora, tot i que no s'ha aclarit si es refereix a matrimoni civil o religiós.

Cerimònia ja celebrada o només planejada?

Al llarg de l'any, alguns mitjans com Caras van afirmar que la parella podria haver-se casat en secret, sense testimonis oficials i de manera molt privada. Tanmateix, no hi ha hagut confirmació oficial i el mateix entorn guarda silenci.

La cobertura recent del juliol de 2025 afegeix més llenya al foc: alguns mitjans han assegurat que, en realitat, s'ha cancel·lat el casament per ara. La parella hauria decidit aparcar tot pla a l'espera de consolidar altres aspectes de la seva vida de luxe.

| YouTube

Reaccions oficials dins de l'entorn reial

L'advocat d'Urdangarin, Mario Pascual Vives, va atendre els mitjans al juliol per aclarir que tant Iñaki com Ainhoa estan bé anímicament, centrats en nous projectes, i que mantenen una relació estable. Tanmateix, no va abordar el tema del casament ni va negar els rumors recents. Mentrestant, la infanta Cristina, ara com ara, encara no ha conegut oficialment Ainhoa. La trobada més recent entre els excònjuges es va veure a Barcelona per un acte familiar, però sense la presència de la núvia.

Entre la discreció i noves prioritats

Iñaki ha fet un pas enrere mediàtic. La seva presència pública es redueix a activitats vinculades a l'handbol, sopars amb antics companys i el seu projecte professional com a coach, fundant fins i tot una empresa centrada en el desenvolupament personal. Ainhoa, per la seva banda, reforça el seu perfil com a advocada i parella ferma, evitant declaracions i amb una postura discreta.

| Canva

Així, tot el protagonisme actual recau en les seves noves ocupacions: ell, immers en el seu projecte empresarial i possible llibre d'autoajuda; ella, a mantenir el pols personal sense polèmiques.

Són reals els rumors de casament?

Després de més de dos anys de relació i processos jurídics, els detalls sobre un casament continuen sent inevitables però poc clars. Les fonts oscil·len entre la suposada cancel·lació i plans discrets que mai es materialitzen. L'element familiar, amb fills encara reticents i una Cristina encara sense conèixer Ainhoa, condiciona en part l'escenari.

Amb els advocats assegurant estabilitat, però sense data per al “sí vull”, la realitat es perfila com una història en stand-by. Serà aquesta pausa definitiva o només una fase prèvia a un casament íntim i controlat? El que és clar és que ara com ara la notícia gira entorn d'un casament cancel·lat… o a punt de néixer.