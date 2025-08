Marc Ribas ho té clar: 2 productes catalans que combinen a la perfecció

Quan Marc Ribas recomana una combinació, els amants de la gastronomia saben que no és per casualitat. I en ple auge de les tendències que aposten pel producte local i la senzillesa elegant, el xef catalàha tornat a sorprendre els seus seguidors. La seva proposta, que ha incendiat les xarxes socials, amaga, com passa darrere de cada maridatge, una història i una manera de reivindicar el que és nostre.

L'art de maridar a la catalana

Va ser a Instagram on va començar la devoció per aquesta combinació. El compte oficial de Llopart, el celler històric català, compartia fa pocs dies un vídeo de Marc Ribas en què es mostrava proper com sempre. Duia la jaqueta de xef de “El Ciri” i parlava directament a càmera. En qüestió d'hores, la gravació es va omplir de likes i comentaris de foodies, sommeliers i fans del cuiner.

La seva recomanació senzilla, però plena de sentit, era la clau darrere de la seva posada en escena. La combinació que proposava era el préssec d'Ordal amb l'Original 1887 de Llopart. Així, aquest escumós, que mai falla en una bona taula, es convertia en l'acompanyant ideal d'un dels productes estrella de l'estiu català. Ribas ho té clar: “Si haguéssim de pensar o decidir un maridatge que fa molt estiu, per mi seria aquest”.

El xef no recorre a tècniques complicades, sinó a l'autenticitat del producte. Suggereix preparar un almívar senzill i tallar el préssec d'Ordal fresc, per després combinar-lo amb el vi, ben fred, i gaudir-ne al moment. No calen floritures. Així és com la senzillesa es converteix en tendència gastronòmica.

La influència de Ribas a la cuina actual

L'impacte del vídeo ha estat immediat. El post a Instagram de Llopart suma ja centenars de comentaris i m'agrada. No només de fans, sinó també de professionals del sector que aplaudeixen l'aposta pels productes de proximitat i de temporada. No és la primera vegada que Marc Ribas aposta fort pel producte local. La seva trajectòria a la televisió catalana, al capdavant de programes com “Cuines” o “Joc de Cartes”, ha estat marcada per la defensa de la tradició i la innovació.

El debat no s'ha fet esperar. A X i altres xarxes, sommeliers i cuiners han començat a compartir les seves pròpies versions de la recepta. D'aquesta manera han reivindicat la combinació com una forma de fer valdre el territori i la producció local. La campanya de Llopart, a més, ha estat celebrada pel seu to elegant i gens impostat. Lluny de la típica publicitat forçada, el vídeo deixa que sigui la veu i el criteri de Ribas els que manin.

L'efecte Marc Ribas a la gastronomia d'estiu

Darrere de la repercussió d'aquesta proposta de Marc Ribas hi ha quelcom més profund. En els darrers anys, la tendència dels maridatges ha virat cap a l'essencial. Els productes de proximitat, com aquest préssec, i els escumosos amb història, com el de Llopart, formen part d'un corrent que valora la qualitat per damunt de la quantitat. En un estiu on els grans restaurants aposten per menús lleugers i begudes fresques, la proposta de Ribas encaixa a la perfecció amb el Zeitgeist actual.

El més curiós d'aquest episodi és com una recepta senzilla pot desfermar tant d'interès mediàtic. Marc Ribas, fidel al seu estil, ha deixat clar que l'autenticitat i l'estima pel que és local mai passen de moda. Ara molts es pregunten quines altres combinacions estiuenques ens proposarà el xef i si altres cuiners seguiran el seu exemple apostant pel que tenen més a prop.