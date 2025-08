Letícia Ortiz ja no sap què fer: Surten a la llum detalls de les festes de Leonor

La imatge de la Princesa Leonor ha estat, des del seu naixement, un projecte d'Estat mesurat al mil·límetre. Cada gest, cada aparició i cada paraula formen part d'una acurada estratègia per construir la figura de la futura Cap d'Estat.

Després d'un any d'extrema duresa a l'Acadèmia Militar de Saragossa i una exigent travessia de sis mesos a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano, l'hereva està de vacances. Tanmateix, darrere de la façana institucional, batega el pols d'una jove de 19 anys que anhela la normalitat.

Les vacances d'estiu a Mallorca sempre han estat el termòmetre que mesura la temperatura de la Família Reial. Enguany, l'arribada de Leonor era especialment esperada. Les seves primeres aparicions, visitant el Club Nàutic o anant al cinema amb la seva mare, la Reina Letícia, i la seva germana, la infanta Sofia, seguien el guió previst. Però els dies previs a la seva agenda oficial, passats en la teòrica calma del Palau de Marivent, semblen haver amagat un secret que ara agita Letícia Ortiz.

| YouTube, Casa Real, XCatalunya

De la disciplina militar a la nit eivissenca

Mentre la premsa es preguntava per la seva absència els primers dies de la família a Palma, sembla que la Princesa d'Astúries tenia altres plans. Segons afirmen diverses veus properes a l'illa, Leonor hauria protagonitzat una discreta escapada a la veïna Eivissa, l'epicentre de la festa i el luxe mediterrani. Un viatge llampec i d'incògnit per assaborir unes hores de llibertat lluny del focus mediàtic.

L'operació, segons s'ha filtrat, va ser dissenyada per passar completament desapercebuda. Leonor, conscient que cada moviment seu és analitzat, hauria recorregut a una disfressa pròpia d'una turista més: perruca i ulleres de sol de gran mida, una indumentària pensada per barrejar-se entre la multitud que omple els locals de moda de l'illa.

Lluny de la solemnitat dels actes castrenses, l'hereva hauria gaudit de la nit eivissenca, permetent-se alguna llicència que, segons els rumors, va incloure alguna copa.

| ¡Hola!, XCatalunya, The Times

Les mateixes fonts assenyalen que, amb gran autocontrol, Leonor és plenament conscient dels seus límits i sap quan aturar-se, canviant qualsevol beguda alcohòlica per refrescos energètics per no perdre la compostura. Un equilibri difícil per a una jove sota pressió constant. Altres informacions, possiblement exagerades, diuen que va acabar 'molt passada' en alguna d'aquestes festes.

L'ombra de Froilán i la preocupació de Letícia

L'elecció d'Eivissa no és casual i afegeix una capa de complexitat a l'assumpte. L'illa és territori conegut pel seu cosí, Froilán de Marichalar, les aventures del qual han protagonitzat innombrables titulars. La comparació és inevitable i, precisament per això, la suposada escapada de Leonor genera tanta tensió. La Reina Letícia ha dedicat anys a construir una imatge per a les seves filles radicalment oposada a la dels seus nebots.

Qui també exagera és Letícia si no comprèn que Leonor també vol fer coses pròpies d'una noia de la seva edat. Una llibertat que van tenir el seu pare, Felip VI i el seu avi, Joan Carles I.

| Casa Real, XCatalunya

L'emèrit, això sí, intentava ser discret i aprofitava els estius a Estoril amb els seus pares. Durant la seva estada a Espanya, i amb Franco encara viu, no es podia permetre certs escàndols. El caràcter ultraconservador del dictador - i molt especialment el de la seva dona, Carmen Polo - no ho aconsellaven.

El seu cosí, Alfonso de Borbón, també era candidat a la successió - Joan Carles no va ser nomenat oficialment com a futur Rei fins al 1969 - i el seu estil de vida encaixava més amb els valors del règim.