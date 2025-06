El nou problema que els ve a sobre a Meghan Markle i al príncep Harry

El príncep Harry i Meghan Markle no han deixat de ser protagonistes en el tauler mediàtic internacional. Convertits en icones d'una nova manera d'entendre la monarquia, els ducs de Sussex van construir un imperi paral·lel a Califòrnia amb la seva pròpia narrativa. Però ara, aquest relat podria estar a punt de trencar-se.

La tensió entre germans arriba a un nou punt

El príncep Guillem, hereu al tron, mai no va amagar la seva incomoditat amb les decisions del seu germà petit. Tanmateix, les coses semblen haver escalat a un nivell inèdit. Segons han revelat fonts properes a la Casa Reial britànica, Guillem estaria decidit a fer un pas que canviaria la relació de Harry i Meghan amb la institució-

Tot i que ja no són membres actius de la família reial, Harry i Meghan encara conserven oficialment aquest estatus. Va ser la reina Isabel II qui, amb certa indulgència, els va permetre conservar els seus títols malgrat el famós "Megxit". Però Guillem no comparteix aquesta benevolència. En la seva visió d'una monarquia moderna i disciplinada, no hi ha espai per a contradiccions entre privilegis i responsabilitats.

| XCatalunya, US Weekly

La reacció del rei Carles III: evitar una guerra interna

Mentrestant, l'actual rei Carles III prefereix la mesura. No vol alimentar una nova guerra mediàtica familiar, i molt menys provocar un escàndol que eclipsi el seu regnat. Per això, ha mantingut els títols en mans dels Sussex, encara que això suposi conviure amb una ambigüitat institucional cada cop més incòmoda.

Tot i així, els observadors de la reialesa asseguren que el rei estaria disposat a donar llum verda si el seu fill gran, un cop al tron, decideix actuar. Seria una decisió històrica: la primera vegada que un membre de la família reial perd els seus títols no per escàndols greus, sinó per una qüestió de coherència política.

| XCatalunya

L'escenari que podria obrir-se

Si Meghan i Harry perden els seus títols, les conseqüències no serien només simbòliques. Seria una desvinculació definitiva de la institució, sense tractament oficial i sense legitimitat per utilitzar la imatge reial en els seus projectes. Una ruptura completa que podria afectar directament el valor de la seva marca i els seus futurs contractes.

A més, això podria generar reaccions trobades entre els seguidors de la parella, especialment als Estats Units, on compten amb gran suport. A nivell institucional, representaria una declaració contundent sobre el nou rumb de la monarquia britànica sota el lideratge de Guillem.

El gir final: una decisió ja presa

Segons fonts properes al Palau de Kensington, el príncep Guillem ja hauria signat la decisió de retirar els títols a Harry i Meghan un cop sigui coronat. No és una idea, no és una possibilitat: és una acció en marxa. Només falta el moment oficial. La Casa Reial es prepara per comunicar-ho amb una estratègia calculada, evitant que s'interpreti com una represàlia.

El que va començar com una revolució romàntica, acabarà com un divorci definitiu. El darrer fil que unia Harry i Meghan amb la corona està a punt de trencar-se. I aquesta vegada, no hi ha marxa enrere.