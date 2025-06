La lliçó del príncep Jordi al seu oncle, Harry d’Anglaterra

En el si de la família reial britànica, l'educació dels fills no és només una qüestió protocol·lària: és part essencial de l'estratègia institucional per garantir la continuïtat de la monarquia. El príncep Guillem i Kate Middleton ho tenen molt clar, i han apostat des del primer moment per una criança que combini la normalitat d'una infància feliç amb una preparació acurada per al futur que espera els seus fills.

El cas de George, el primogènit, és especialment significatiu. Amb només deu anys, ha començat a fer aparicions públiques amb una maduresa que ha cridat l'atenció tant d'experts com de ciutadans. Lluny de limitar-se a una actitud cerimonial, George es mostra atent, respectuós i amb un interès sincer en allò que passa al seu voltant.

Aquest comportament va quedar especialment clar durant la commemoració del Dia de la Victòria a Europa. En aquest esdeveniment, que ret homenatge als veterans de guerra, George va acompanyar els seus pares i va demostrar no només una educació exquisida, sinó també una notable empatia en escoltar amb atenció les històries dels assistents.

| Instagram, XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Un hereu format en l'empatia i la història

Jo Frost, coneguda institutriu i experta en criança, va valorar públicament l'actitud de George en aquesta cita històrica. Per a ella, el jove príncep representa un nou model de lideratge basat en l'escolta activa i la connexió emocional. “Es manté empàtic amb aquells que han viscut experiències difícils, com els veterans de guerra”, va afirmar.

Aquestes vivències, assegura Frost, són essencials en la seva formació emocional i en la construcció del seu caràcter. No n'hi ha prou amb aprendre història als llibres: viure-la a través dels testimonis directes li atorga una dimensió humana que serà clau per al seu futur com a rei. Per a George, aquestes oportunitats són autèntiques lliçons de vida.

| XCatalunya, Jedsara

Emily Nash, experta en la reialesa, també va aplaudir la participació del príncep en la cerimònia. “És un gran moment que George recordarà durant anys”, va assegurar. Nash va destacar com Guillem i Kate han fet de l'educació històrica una prioritat, ensenyant-los des de petits el valor de la memòria i la gratitud envers generacions passades.

Una infància el més normal possible, però amb un destí marcat

Malgrat els compromisos públics, els prínceps de Gal·les fan tot el possible per garantir que els seus fills visquin una infància el més normal possible. Se'ls veu jugar, assistir a classe, gaudir de l'esport i fins i tot renunciar a actes oficials per compartir temps en família. Kate, per exemple, ha arribat a absentar-se de grans esdeveniments com els BAFTA per estar amb els seus fills.

Però l'equilibri és fràgil. George ja sap que la seva vida estarà marcada per responsabilitats i decisions difícils. Per això, Guillem i Kate estan decidits que aprengui des de petit a assumir deures sense perdre la seva identitat personal. És una tasca complexa, però indispensable per al futur de la monarquia.

En aquest context, cada gest de George s'analitza amb atenció. No és un nen qualsevol: és el segon en la línia de successió al tron britànic. El que diu, el que fa i com ho fa està construint la imatge del que podria ser una futura corona moderna, sensible i propera al poble.

El missatge que George envia... i que Harry no podrà ignorar

Entre tantes mostres de maduresa i compromís, hi ha hagut una frase que ha cridat l'atenció de tots els presents a la cerimònia. Segons van revelar fonts properes a la Casa Reial, després de conversar amb diversos veterans, el jove George va dir en veu baixa, però amb decisió: “Vull ser com el meu avi, algú que escolti i protegeixi”

Aquestes paraules no només van emocionar els presents, sinó que van ser interpretades com una declaració simbòlica, especialment tenint en compte la figura del rei Carles III i el context actual de tensions familiars, amb el príncep Harry distanciat de la institució.

I és que, tot i que no el va esmentar directament, el missatge era evident: George vol seguir l'exemple del deure, la lleialtat i el respecte. Un gest clar que el seu oncle Harry —qui ha optat per un camí més personal i mediàtic— no podrà ignorar. Les paraules del petit hereu són un recordatori que, fins i tot a la seva curta edat, ja està prenent partit per la corona.