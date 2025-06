Gonzalo Bernardos i la seva surrealista exigència contra el Barça: 'El seu import...'

L'economista espanyol i espanyolista Gonzalo Bernardos és conegut per les seves intervencions en mitjans de comunicació com La Sexta i pels seus comentaris futbolístics a favor del RCD Espanyol. Avui, una vegada més, ha deixat de banda les seves tesis d'economista, no ha donat lliçons acadèmiques i ha opinat sobre l'imminent traspàs del porter perico, Joan Garcia, al FC Barcelona.

Després d'unes setmanes de molts dubtes i d'especulacions sobre el porter de Sallent, finalment ha triat el Barça. Canvia Cornellà per l'altre costat de la Diagonal, que dirien alguns aficionats blanc-i-blaus. No anirà a la Lliga anglesa com alguns havien desitjat. Canvia el tercer club de Catalunya pel primer, amb l'objectiu de guanyar títols i de no témer baixar a Segona Divisió

Segons Bernardos, tots els jugadors de l'equip haurien de tenir dues clàusules. La que haurien d'abonar tots els equips menys el Barça i la destinada al Barça. I ho diu un economista que en teoria entén de mercat i d'oferta i demanda. Oblida que clàusules com aquestes són inviables, ja que pocs jugadors s'hi prestarien a acceptar-les.

I què dir de cobrar el mateix. Si en un contracte hi ha clàusules addicionals, aquestes clàusules també s'han de reflectir a la nòmina. Pagaria aquesta 'penalització' el RCD Espanyol?

Reaccions a les xarxes socials

Els comentaris no s'han fet esperar i han anat en la línia que acabem d'apuntar. Consideren els usuaris de l'antiga Twitter que són mesures impossibles d'implementar i comparen altres situacions en què el Barça no s'ha fet la víctima com ara sí que estan fent els pericos

"A veure il·luminat, les clàusules de rescissió en el futbol són proporcionals a la fitxa del jugador, si cobres poc la teva clàusula és modesta. No tireu la culpa al Barça, que l'Espanyol pagui millor als seus jugadors", s'ha pogut llegir.

"Si no recordo malament l'Espanyol va fitxar Braithwaite, com a agent lliure (gratis) el mateix dia que el Barça el va donar de baixa. El Barça ja sabia on volia anar, però per això i perquè li convenia no va canviar d'idea. Ah! I no oblideu que a 2a va ser màxim golejador", també s'ha llegit.

Gonzalo Bernardos

Bernardos és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (1989) i va obtenir el seu doctorat a la mateixa institució el 1994, amb la qualificació de “cum laude” i premi extraordinari de doctorat. És professor titular del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i ha impartit classes a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) i ESADE

Ha dirigit diversos màsters a la Universitat de Barcelona, entre ells els d'Assessorament i Consultoria Immobiliària, Creació i Gestió de Franquícies i Desenvolupament Personal i Lideratge. A més, va ser vicerector d'Economia de la UB entre 2010 i 2012